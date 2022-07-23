ЗСУ взяли Антонівський міст у Херсоні під вогневий контроль, — генерал-лейтенант Романенко

Росіяни перебувають під сильним тиском, розуміючи, що їх можуть оточити та знищити в окупованому місті.

Українські війська встановили вогневий контроль над Антонівським мостом у Херсоні. Про це в ефірі телемарафону розповів генерал-лейтенант Ігор Романенко, колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ.

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За його словами, українські військові поки не оточили ЗС РФ у Херсоні, але створили велику загрозу взяття у "котел". Своїми ударами по околицях Херсона ЗСУ демонструють свої можливості бити не лише по Антонівському мосту, а й по понтонних переправах, які противник може почати будувати. Багато солдатів РФ хочуть повернутись на батьківщину, але їх не пускають, навіть якщо закінчився військовий контракт, тому виникають внутрішні конфлікти.

"Вони бачать, що можуть залишитися в оточенні. Це оперативне оточення. За переговорами, які ведуть військові зі своїми родичами, є заяви з цього приводу. Психологічний стан у них пригнічений", — сказав Ігор Романенко. — Можна подивитися на карту та помітити, що їхні війська знаходяться в такому анклаві на правому березі".

[ + – ] Карта бойових дій у Херсонській області станом на 23 липня Фото: Institute for the study of war

Розвідка Великобританії у своєму новому звіті стверджує, що в разі руйнування Антонівського мосту російські сили в Херсоні будуть відрізані. Наразі ЗС РФ намагаються уповільнити контрнаступ захисників за допомогою артилерійських обстрілів поблизу річки Інгулець, проте ЗСУ знищують лінії поставок.

Генерал-лейтенант додав, що завдяки ударам по логістичних об'єктах ЗСУ значно скоротили постачання снарядів для артилерії Росії, як ствольної, так і реактивної. Поки українці обстрілюють ворожі склади та шляхи транспортувань на відстані близько 70-80 кілометрів, що забезпечують не далекобійні снаряди до HIMARS та інших ракетних систем залпового вогню.

Раніше окупанти підняли тривогу через удари по Антонівському мосту. Представники проросійської адміністрації побоюються, що ЗСУ можуть повністю знищити єдину переправу через Дніпро, яка є одним із ключових шляхів постачання російських військ у Херсоні.

Писали також, що ЗС РФ стало складніше перекидати техніку до Херсона після ударів по Антонівському мосту. Найближчий міст знаходиться у Новій Каховці, але він не витримає танку або самохідної артилерійської установки.