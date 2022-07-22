Допомогли погані українські дороги: ЗС РФ стало ще складніше перекидати техніку в Херсон

Після ударів по Антонівському мосту війська РФ не можуть перекидати через нього важку техніку. Водночас міст через Нову Каховку також не витримає танка чи САУ.

Російські війська зазнають труднощів після удару ЗСУ по Антонівському мосту в районі Херсона. Тепер по ньому не можна перекидати важку техніку та вантажівки. Про це повідомляє Defense Express.

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Після серії ударів HIMARS по Антонівському мосту, російські окупанти змушені піднімати архіви в Москві, оскільки оперативно відремонтувати міст не виходить. Також не вдається знайти потрібних спеціалістів.

За словами заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського, пошкодження настільки серйозні, що вони звернулися до Москви, щоб знайти архіви для проведення ремонту. Отже, постачання російських військ у Херсоні залежить від двох місць — гідроелектростанції в Новій Каховці та від залізничного мосту поряд із Антонівським мостом.

Залізничний міст ЗС РФ не використовують через страх, що ешелон із мостом буде знищено.

Погані дороги допомогли

Через нову Каховку також проходить залізничний міст. Але автомобільний міст значно слабший, ніж Антонівський міст. Автори наводять дані карти часів СРСР, на якій видно, що Новокаховський міст може витримати лише 19 тонн замість 60 в Антонівського мосту.

Вага танка Т-72Б3 становить 48 тонн, САУ "Мста-С" — 42 тонни. Отже, через мости не зможуть пройти танки та САУ.

[ + – ] Міст через Нову Каховку розрахований на 19 тонн

Перекидати важку техніку автомобільними шляхами вже буде ускладнено. Міст у Новій Каховці не проходив реконструкції чи посилень із часів будівництва. Тому журналісти приходять до висновку, що погані українські дороги стали пасткою РФ. Аналогічне пошкодження мосту і в Новій Каховці, не через Дніпро, а через шлюз ГЕС, може унеможливити вантажне автомобільне сполучення армії РФ.

ЗС РФ доведеться робити переправу

Наголошується, що військам РФ доведеться споруджувати понтонну переправу поряд із Херсоном на ділянках Дніпра, де є ділянки на 500 метрів завширшки. Або ж організувати поромну переправу. У першому випадку пропускна здатність буде більшою, проте ударів HIMARS або 155-мм снарядів Excalibur не уникнути. Те саме може бути і з поромом. Тим більше, пором не зможе організувати стабільну пропускну здатність, яка необхідна для досить великого угруповання ЗС РФ на правому березі.

Тому в разі відступу ЗСУ можуть отримати велику кількість трофейної техніки, яку ворог не зможе забрати із собою.

"Відходити — отримувати критичний для мантри "все йде за планом" удар, тримати — зазнавати величезних втрат і вкладати значні ресурси в спробах утримати територію в умовах нестачі палива та снарядів", — резюмують автори.

Нагадаємо, в ОП заявили, що на окупантів у Херсоні чекає HIMARS-енурез. ЗС РФ краще залишити обласний центр як наступний жест доброї волі.

Раніше повідомлялося, що окупанти обмежили проїзд важкого транспорту по Антонівському мосту.