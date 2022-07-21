На окупантів у Херсоні чекає "HIMARS-енурез", – Подоляк

Радник голови ОП рекомендував росіянам залишити окупований обласний центр як наступний "жест доброї волі".

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк запропонував російським військам залишити окупований Херсон як наступний "жест доброї волі". Про це він написав у себе Twitter.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Актуальний наразі "жест доброї волі" — Антонівський міст. Жест, який каже: російським військам саме час добровільно залишити Херсон", — зокрема, сказав політик.

В іншому випадку він пообіцяв окупантам постійні "бавовни", нічні страхи, панічні атаки і, як наслідок, "HIMARS-енурез".

"Коло можливостей стає вужчим, як і купчастість стрільби української артилерії", — додав він.

Раніше Михайло Подоляк заявив, що Путін увійде в історію як бен Ладен. За словами радника голови ОП, РФ вбиває дітей і шантажує пів світу голодом та холодом. Тому спроби виявити гнучкість і домовитися з Путіним недоречні.

Нагадаємо, у Херсоні завдали удар по Антонівському мосту — одному з ключових об'єктів для постачання російських військ.