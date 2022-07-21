Путін увійде в історію як бен Ладен, — Подоляк

За словами радника голови ОП, РФ вбиває дітей і шантажує пів світу голодом та холодом. Тому спроби виявити гнучкість і домовитися з Путіним недоречні.

Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк прокоментував заклик речниці Палати представників США Ненсі Пелосі визнати Росію державою-спонсором тероризму. В цьому відношенні будь-яка "гнучкість" і реальна політика недоречні, написав чиновник у Twitter.

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"Не може бути "гнучкості" і realpolitik, коли одна країна вбиває дітей і шантажує пів світу голодом і холодом", — зазначив він, також назвавши позицію Ненсі Пелосі блискучою.

За словами Подоляка, Росія — країна-терорист, він також припустив, що в майбутньому це буде її офіційний статус. Путіна ж радник голови ОП порівняв із бен Ладеном, чиє ім'я в історичних довідках писатиметься через кому з ім'ям кремлівського керівника.

"Путін мріяв увійти в історію, як Петро I. Тепер його ім'я буде поруч із бен Ладеном", — заявив Подоляк.

Раніше Фокус повідомляв, що за словами експрезидента РФ Дмитра Медведєва, Україна може зникнути з політичної карти світу. Нібито після Революції Гідності 2014 року незалежність України втрачена, а країна перейшла під безпосереднє управління Заходу.

Нагадаємо, що, за словами колишнього командира НАТО, Путін ймовірніше застосує хімічну зброю, а не ядерну. Джеймс Ставрідіс вважає, що хімічна атака може бути загрозою для Києва, Одеси та навіть Львова.