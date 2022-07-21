Путин войдет в историю как бен Ладен, — Подоляк

По словам советника главы ОП, РФ убивает детей и шантажирует полмира голодом и холодом. Поэтому попытки проявить гибкость и договориться с Путиным неуместны.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал призыв спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси признать Россию государством-спонсором терроризма. В этом отношении какия-либо "гибкость" и realpolitik неуместны, написал чиновник в Twitter.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Не может быть "гибкости" и realpolitik, когда одна страна убивает детей и шантажирует полмира голодом и холодом", — отметил он, также назвав позицию Нэнси Пелоси блестящей.

Со слов Подоляка, Россия — страна-террорист, он также допустил, что в будущем это будет ее официальный статус. Путина же советник главы ОП сравнил с бен Ладеном, чьи имя в исторических справках будет писаться через запятую с именем кремлевского руководителя.

"Путин мечтал войти в историю, как Петр I. Теперь его имя будет рядом с бен Ладеном", — заявил Подоляк.

Ранее Фокус сообщал, что, по словам экс-президента РФ Дмитрия Медведева, Украина может исчезнуть с политической карты мира. Якобы после Революции Достоинства в 2014 году независимость Украины была утрачена, а страна перешла под непосредственное управление Запада.

Напомним, что, по словам бывшего командира НАТО, Путин скорее применит химическое оружие, чем ядерное. Джеймс Ставридис считает, что химическая атака может быть угрозой для Киева, Одессы и даже Львова.