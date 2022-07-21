Путин скорее применит химическое оружие, чем ядерное, — экс-командир НАТО

По мнению адмирала Джеймса Ставридиса, химическая атака со стороны РФ может грозить Киеву, Одессе или Львову.

Шансы применения Россией ядерного оружия на данный момент крайне малы. В то же время президент РФ Владимир Путин с большей вероятностью даст согласие на использование химического оружия в Украине. Об этом бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис написал в своей колонке для Bloomberg.

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"Я думаю, что шансы на то, что российский президент сделает это, крайне малы… Более вероятно, что если Путин хочет сделать что-то, что действительно вселит ужас в сердца украинцев, он выберет химическое оружие", — говорится в колонке.

По мнению экс-командира Альянса, Путин не решится на применение ядерного оружия по нескольким причинам:

Кремль осознает, что использование боеголовок повлечет огромные последствия во всем мире. Помимо этого российский лидер считает, что ему необходимо удерживать Китай на своей стороне для продажи ему нефти и газа, контроля над Советом безопасности ООН и импорта высоких технологий. В случае применения ЯО РФ грозит потеря союзников, в том числе и в регионах Латинской Америки, Африки и Южной Азии, что скажется на экономическом состоянии государства-агрессора.

Путину дорога его жизнь, а применение Россией ЯО может повлечь ответные действия со стороны стран Запада.

Президент РФ может считать, что удары ядерными боеголовками, например, по Киеву, Львову или Одессе, будут рискованными, а добиться своих целей — по обезглавливанию правительства, разрушению цепочки поставок оружия через Польшу или черноморский порт — можно и при помощи обычного оружия.

Ставридис указал, что Путин может применить химическое оружие по одному из трех вышеуказанных украинских городов. Экс-главнокомандующий силами НАТО в Европе считает, что Западу будет труднее однозначно приписать России использование таких средств.

"Беспокойство по поводу того, что Путин применит оружие массового уничтожения, оправдано, но скорее всего оно будет химическим, а не ядерным. Возможно, холодное утешение, но, по крайней мере, мы останемся на расстоянии вытянутой руки от рычага до апокалипсиса", — добавил Ставридис.

Ранее профессор Джеймс Фэллон заявил, что у Путина могут быть психопатическое расстройство, и в условиях, когда для него возникнет опасность потерять все, он сможет применить ядерное оружие.

В свою очередь лидер Беларуси Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил, что Россия должна быть готова применить ядерное оружие.