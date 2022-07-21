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Военный Фокус Российско-украинская война

Путин скорее применит химическое оружие, чем ядерное, — экс-командир НАТО

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Фото: Sputnik | Россия не применит ядерное оружие, большая вероятность использования химического

По мнению адмирала Джеймса Ставридиса, химическая атака со стороны РФ может грозить Киеву, Одессе или Львову.

Шансы применения Россией ядерного оружия на данный момент крайне малы. В то же время президент РФ Владимир Путин с большей вероятностью даст согласие на использование химического оружия в Украине. Об этом бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис написал в своей колонке для Bloomberg.

"Я думаю, что шансы на то, что российский президент сделает это, крайне малы… Более вероятно, что если Путин хочет сделать что-то, что действительно вселит ужас в сердца украинцев, он выберет химическое оружие", — говорится в колонке.

По мнению экс-командира Альянса, Путин не решится на применение ядерного оружия по нескольким причинам:

  • Кремль осознает, что использование боеголовок повлечет огромные последствия во всем мире. Помимо этого российский лидер считает, что ему необходимо удерживать Китай на своей стороне для продажи ему нефти и газа, контроля над Советом безопасности ООН и импорта высоких технологий. В случае применения ЯО РФ грозит потеря союзников, в том числе и в регионах Латинской Америки, Африки и Южной Азии, что скажется на экономическом состоянии государства-агрессора.
  • Путину дорога его жизнь, а применение Россией ЯО может повлечь ответные действия со стороны стран Запада.
  • Президент РФ может считать, что удары ядерными боеголовками, например, по Киеву, Львову или Одессе, будут рискованными, а добиться своих целей — по обезглавливанию правительства, разрушению цепочки поставок оружия через Польшу или черноморский порт — можно и при помощи обычного оружия.

Ставридис указал, что Путин может применить химическое оружие по одному из трех вышеуказанных украинских городов. Экс-главнокомандующий силами НАТО в Европе считает, что Западу будет труднее однозначно приписать России использование таких средств.

"Беспокойство по поводу того, что Путин применит оружие массового уничтожения, оправдано, но скорее всего оно будет химическим, а не ядерным. Возможно, холодное утешение, но, по крайней мере, мы останемся на расстоянии вытянутой руки от рычага до апокалипсиса", — добавил Ставридис.

Ранее профессор Джеймс Фэллон заявил, что у Путина могут быть психопатическое расстройство, и в условиях, когда для него возникнет опасность потерять все, он сможет применить ядерное оружие.

В свою очередь лидер Беларуси Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил, что Россия должна быть готова применить ядерное оружие.