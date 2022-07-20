Психопат, нарцисс и садист: американский психиатр поставил диагноз Путину

Джеймс Фэллон считает, что президент РФ очень опасен, и в условиях, когда для него возникнет опасность потерять все, сможет применить ядерное оружие.

Джеймс Фэллон несколько лет пристально следит за действиями Владимира Путина, чтобы воссоздать ход его мыслей по принимаемым решениям, пишет The Insider. Психиатр, профессор Калифорнийского университета Фэллон специализируется на психопатических расстройствах личности. Чтобы удостовериться в правильности диагноза, он общался с руководителями Украины, представителями руководства России, Чечни, Беларуси и Германии, а также прочел все, что смог найти о воспитании и становлении российского диктатора.

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"Нельзя просто увидеть кого-то по телевизору и сказать "это психопат", — подчеркивает психиатр. — Но, на мой взгляд, у Путина действительно были важные предпосылки для развития так называемых расстройств личности кластера B — самых опасных, включая психопатию и нарциссическое расстройство личности".

Что такое психопатия?

Для описания этого расстройства Фэллон использует определение, предложенное американским психиатром Херви Клекли. В 1941 году в книге "Маска здравомыслия" он описал психопата как человека, который выглядит нормальным и делает все для поддержания этой иллюзии. Однако всех психопатов отличает низкая эмоциональная эмпатия. Все они манипуляторы, эгоисты и агрессоры, которым недоступно чувство жалости, раскаяния или вины. При этом они черствы и ставят себя превыше всех.

Психиатр отмечает, что психопаты делятся на первичных и вторичных. У первых развитие патологии обусловлено процессом, который называется "эпигенетическим маркированием" и проявляется уже в первые годы жизни. Из-за травмы и воздействия гормонов стресса регуляция ключевых генов изменяется почти необратимо, это влияет на гормоны в лобной и височных долях головного мозга.

Изменения в психике вторичных психопатов, которых также называют социопатами, вызваны эмоциональным, физическим, сексуальным насилием или травлей, и отчасти обратимы.

Поведение психопатов обоих типов сильно отличается: социопат знает, что поступает аморально, но не может остановиться, психопат уверен, что поступает правильно, веря в свою правоту.

"Это неотъемлемая черта личности истинного первичного психопата: он никогда не сомневается, что поступает как надо, — говорит Джеймс Фэллон. — Это не притворство и не попытка нормального человека оправдать свой проступок. Именно к этому типу психопатов и относится, на мой взгляд, Владимир Путин".

Что провоцирует агрессию психопата?

Психиатр подчеркивает, что психопаты всегда ищут в жертвах слабость, именно она их провоцирует. Не имея возможности испытывать эмоции, они при этом умеют их считывать, хорошо разбираются в чужих чувствах, страхах, триггерах и желаниях. С помощью этих знаний психопаты манипулируют жертвами, получая желаемую реакцию, деньги, секс или просто упиваясь чувством контроля.

"Ключевой метод Путина — не дать своим противникам окрепнуть, нанести удар в момент их наибольшей слабости, — отмечает Фэллон. — Самодисциплинированным психопатам хватает терпения выжидать месяцы, годы, хоть 10 лет, пока их жертва не проявит уязвимость".

[ + – ] Российского диктатора можно отнести к злокачественным нарциссам Фото: daily.afisha.ru

Помимо этого российского диктатора можно отнести к злокачественным нарциссам, также в нем проявляются черты садиста. "Хуже просто не бывает", — констатирует психиатр.

По его мнению, Путина сделали таким несколько перенесенных травм: тяжелое детство, а затем — распад СССР, который привел к созданию независимой Украины. Нечто подобное в молодости пережил Гитлер. В 2011 году Путин увидел, как в мучениях умер ливийский диктатор Каддафи, это закрепило глубинный страх — насильственную смену режима.

"Все неявное вскрылось в последние несколько лет, а особенно ярко — в последние несколько недель до 24 февраля, — отмечает Джеймс Фэллон. — Путин, как Гитлер, раскрыл свою истинную сущность, и стало ясно, что он действует именно как психопат, а не социопат и уж точно не как обычный человек с дурными склонностями".

Психиатр уверен, что в поведении Владимира Путина усматриваются признаки помутнения рассудка: от напыщенного нарциссизма он перешел к паранойе и враждебному неуравновешенному поведению. Вероятно, в его мозге идут дегенеративные процессы.

Чего ждать от Путина?

Владимир Путин раньше был на публике спокоен, холоден и расчетлив, однако теперь ему труднее владеть собой, это свидетельствует о том, что он крайне опасен. Предугадать его решения сложно, так как российский президент теряет адекватность.

[ + – ] Владимир Путин все чаще дает волю эмоциям Фото: скриншот

Получив отпор в Украине, он может чувствовать себя в тупике, уверен Фэллон. Сталкиваясь с сопротивлением психопаты и агрессоры теряются и могут даже обратиться в бегство, но Путину бежать некуда. Теперь он перестал скрывать свои чувства и это делает его еще более опасным, так как сохранять имидж хладнокровного человека больше не нужно.

Психопатов отличает то, что они готовы пойти на что угодно, лишь бы добиться цели. Добиваясь своего, Путин охотно идет на военные преступления и до применения тактического ядерного оружия ему остался один шаг.

"Люди с психопатией могут многое вынести, но как только стресс становится слишком сильным или продолжительным, если их в конечном итоге загоняют в угол, они перестают держать себя в руках, — подчеркивает психиатр. — Невозможно предсказать, когда Путин окажется в этой точке. Но когда она наступит, он либо убежит, либо захочет снести все и пойти до конца. Это только кажется иррациональным поведением, а на деле он просто проверяет пределы, капля за каплей, как любой хулиган, проверяющий кого-то на слабость. Дескать, давайте попробуем, но если не получится, мы отступим и скажем: "О нет, все что мы хотели — это Донбасс".

Как обезвредить Путина?

Путин — явный первичный психопат-харизматик, который не намерен открыто проявлять злость. Такие хищники отступают. когда получают уверенный отпор. Но если загнать их в угол, начнут обороняться всеми доступными способами, говорит Джеймс Фэллон.

По его мнению, лучшая тактика борьбы с психопатами — постепенное и постоянное давление на Путина без резких движений, чтобы не спровоцировать ядерную войну, В этих условиях рано или поздно он обязательно ошибется.

"Сейчас принимать резкие, радикальные меры — не лучший выход, — уверен психиатр. — Я бы не стал выбивать у него землю из-под ног. Даже если такой удар в итоге выведет психопата из строя, в моменте он готов вас убить".

Фэллон считает, что Путин ждет от Украины ошибочного шага, который в глазах большинства россиян даст ему право на любой ответ. Для этого ему нужен массивный удар со стороны Украины по российскому населенному пункту или какая-то более крупная цель.

При этом понятно, что в этой войне Путину не победить: чем больше поддержки получает Украина, тем слабее поддержка самого диктатора в его окружении. В конце концов, кто-то из российских генералов сможет заявить ему, что так поступать нельзя. Однако, по мнению психиатра, для этого потребуются еще месяцы борьбы.

"Исходя из моих познаний военной психологии, я считаю, стоит показать Путину, что Запад не остановится ни перед чем, — говорит Фэллон. — Следует создать мощный и осмотрительный союз, который будет нести в себе следующее послание для Путина: "Ты подталкиваешь нас к точке, из которой мы можем стереть тебя с лица земли. Мы не хотим этого делать, но мы можем".

Напомним, ранее доктор Кеннет Деклева заявил, что Путин находится в "эхо-камере", где не слышит иных мнений.

Также сообщалось, что у Путина диагностировали рак поджелудочной железы.