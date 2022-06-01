У Путина диагностировали рак поджелудочной железы, — росСМИ

По словам журналиста Марка Котлярского, в случае кончины президента Россией будет управлять Госсовет, который прекратит войну с Украиной и выведет свои войска с чужих территорий.

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Президента России Владимира Путина готовят к операции после того, как у него диагностировали рак поджелудочной железы. Об этом в комментарии Telegram-каналу "Можем объяснить" заявил израильский журналист, обозреватель интернет-издания "Детали" Марк Котлярский.

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По его словам, информацию о диагнозе ему подтвердили два источника — московские врачи и человек из администрации президента Владимира Путина, который, работая в одном из департаментов, отвечает за здоровье главы РФ.

Марк Котлярский утверждает, что у лидера Кремля диагностировали рак поджелудочной железы, из-за чего его готовят к срочному хирургическому вмешательству в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Н. Н. Блохина. Журналист отмечает, что это лучшая государственная клиника России, которая специализируется на подобных заболеваниях.

Из-за предстоящей операции, по словам Котлярского, один из корпусов медучреждения закрыт для приема простых граждан, и в скором времени Владимиру Путину проведут пункцию брюшной полости.

Журналист также сообщает, что Кремль уже разработал стратегию управления страной в случае кончины президента.

"Скорее всего, болезнь прогрессирует настолько, что операция если и продлит жизнь, то ненадолго. По мнению источников, речь идет максимум о 3-4 месяцах. Те же источники говорят, что в Кремле подготовились к подобному развитию событий, и не исключено, что в случае летального исхода страну возглавит специальный Госсовет. Предполагается, что этот орган, в качестве переходного, будет управлять Россией неопределенное время, чтобы пытаться хотя бы минимизировать ущерб, нанесенный противостоянием с Украиной", — продолжил Котлярский.

Инсайдеры журналиста утверждают, что в случае смерти Владимира Путина руководство России прекратит полномасштабную войну против Украины и выведет свои регулярные войска с чужой территории.

[ + – ] У Путина диагностировали рак поджелудочной железы, - журналист

Напомним, ранее британские СМИ утверждали, что президент РФ Владимир Путин умер, а Кремль использует на публике его двойников. Инсайдеры из разведслужбы MI6 предполагали, что российские чиновники опасаются реакции населения на новость о смерти президента и будут умалчивать информацию о его кончине.

О серьезном заболевании Владимира Путина также сообщил глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. По словам руководителя ГУР МОУ, у президента РФ диагностировали онкологию.