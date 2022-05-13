Путин болен раком, а в РФ началось свержение действующей власти, — глава ГУР МО (видео)

В ходе общения с журналистами Кирилл Буданов назвал армию РФ "ордой с оружием" и предположил, что переломный момент в войне может произойти ближе к концу лета.

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Президент России Владимир Путин болен раком, а в Кремле начались процессы по свержению действующей власти. Об этом в интервью британскому телеканалу Sky News заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

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По его словам, на сегодняшний день президент РФ Владимир Путин находится в плохом психоэмоциональном и физиологическом состоянии.

Глава военной разведки утверждает, что у российского лидера диагностировано несколько тяжелый заболеваний, в том числе онкология.

"Единственное что могу сказать — мы абсолютно подтверждаем, что он (Владимир Путин — ред.) находится не в очень хорошем психоэмоциональном и физиологическом плане. Он очень сильно болен. У него одновременно несколько серьезных заболеваний, одно из которых — рак", — подчеркнул Буданов в общении с британским журналистом.

Более того, как утверждает глава ГУР МОУ, победа Украины в полномасштабной войне приведет к государственному перевороту в стране-агрессоре. Такие процессы, по словам Буданова, уже начались в Кремле и их невозможно остановить.

В интервью Sky News руководитель разведки Минобороны спрогнозировал, что переломный момент в полномасштабной войне наступит в августе, а к концу 2022 года завершатся большая часть активных боевых действий.

"В результате мы восстановим украинскую власть на всех наших территориях, которые мы потеряли, включая Донбасс и Крым. Мы знаем все о нашем враге. Мы знаем об их планах почти в тот момент, когда они строятся. Мы воюем с Россией восемь лет и можем сказать, что эта широко разрекламированная русская мощь — это миф. Она не настолько сильна. Это орда людей с оружием", — продолжил Буданов и добавил, что тактика ВС РФ в Украине не изменилась, однако оккупанты несут большие потери из-за сопротивления украинской армии.

[ + – ] Путин болен раком, а переломный момент в войне наступит в августе 2022 года, - Буданов

Напомним, 13 марта британский таблоид Daily Mail в своем материале утверждал, что Владимир Путин страдает от "стероидной ярости", которая была спровоцирована вследствие лечения рака. По мнению журналистов, у российского президента может быть нарушение мозговой деятельности из-за деменции или болезни Паркинсона.

1 апреля издание "Проект" обнародовало расследование, которое было посвящено президенту РФ Владимиру Путину. В своем материале журналисты утверждали, что у российского лидера может быть рак щитовидной железы и проблемы со спиной.