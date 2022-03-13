Путин страдает от "стероидной ярости", вызванной лечением рака, - Daily Mail

По данным разведки, источники Путина не информируют его о плохом положении дел на фронте.

Российский президент Владимир Путин "страдает от нарушения мозговой деятельности в результате деменции, болезни Паркинсона или "стероидной ярости", которая могла возникнуть из-за "лечения рака стероидами". Об этом написал британский таблоид Daily Mail, ссылаясь на данные разведки.

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Источники проинформировали журналистов, что глава Кремля все чаще ведет себя странно и плохо выглядит на последних официальных видео.

В его речи, по данным разведки, нет последовательности и ясности, нарушено восприятие мира.

Отмечается, что это еще более усугубляется тем, что источники информации Путина не представляют ему негативных аспектов происходящего, что ярко демонстрирует провал плана вторжения в Украину.

Ранее в Кремле комментировали слухи о наличии у Путина болезни Паркинсона. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что это "полная чушь".

Эксперты сделали вывод о болезни Путина, проанализировав моторику его lвижений на видео еще в 2020 году. Об этом писал таблоид The Sun.