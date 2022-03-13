Путін страждає від "стероїдної люті", викликаної лікуванням раку, — Daily Mail

За даними розвідки, джерела Путіна не інформують його про поганий стан справ на фронті.

Російський президент Володимир Путін "страждає від порушення мозкової діяльності внаслідок деменції, хвороби Паркінсона або "стероїдної люті", яка могла виникнути через "лікування раку стероїдами". Про це написав британський таблоїд Daily Mail, посилаючись на дані розвідки.

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Джерела поінформували журналістів, що глава Кремля все частіше веде себе дивно і погано виглядає на останніх офіційних відео.

У його промові, за даними розвідки, немає послідовності та ясності, порушено сприйняття світу.

Зазначається, що це ще більше посилюється тим, що джерела інформації Путіна не кажуть йому про негативні аспекти того, що відбувається, що яскраво демонструє провал плану вторгнення в Україну.

Раніше в Кремлі коментували чутки про наявність у Путіна хвороби Паркінсона. Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков повідомив, що це "повна нісенітниця".

Експерти зробили висновок про хворобу Путіна, проаналізувавши моторику його рухів на відео ще у 2020 році. Про це писав таблоїд The Sun.