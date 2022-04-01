Рак щитовидки и проблемы со спиной. Чем на самом деле болеет Путин, – расследование

Владимир Путин в последние годы максимально изолировался, что породило слухи о том, что он серьезно опасается за свое здоровье.

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Здоровье российского президента Владимира Путина, которому 7 октября исполнится 70 лет, является одной из самых животрепещущих тем не только для россиян, но и для украинцев в силу определенных причин, поскольку многие, не скрывая, ждут, что с его уходом в мир иной прекратится кровавая война, развязанная лидером РФ против Украины. Издание "Проект" провело масштабное расследование, касающееся его здоровья, и представило несколько интересных моментов, которые могут свидетельствовать, что слухи о проблемах с самочувствием у Путина – не просто слухи.

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По информации ресурса, в последние годы Путин все чаще стал наведываться в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Кунцеве, отвечающую за здоровье первых лиц государства. Однако все чаще лучшие врачи сами летают к российскому президенту в его резиденции и сопровождают его в поездках.

"Парадоксально, но, много лет скрывая информацию о здоровье Путина, власти выложили в открытый доступ сведения о врачах президента. Дело в том, что всех сопровождающих Путина в Сочи, в том числе докторов, селят в четырех местах – рядом с горнолыжным курортом "Лаура", в гостиницах "Гранд Отель Поляна" и "Поляна 1389 Отель и Спа", либо недалеко от его резиденции в уже упомянутой "Руси" и санатории "Сочи"", – отмечают журналисты.

[ + – ] Гостиницы, где живут врачи Путина Фото: Скриншот

Проблемы со спиной?

В мае 2017 года во время хоккейного матча в ледовом дворце в Сочи легендарный хоккеист Павел Буре случайно врезался в президента, и тот упал, едва не совершив кульбит. Несмотря на то, что каток он покинул самостоятельно, уже на следующий день, к нему прилетел травматолог-ортопед Константин Сим, который является одним из лечащих врачей главы государства. Но он – не единственный из команды медиков первого лица страны.

Проанализировав полученные документы, журналисты выяснили, что в Сочи, куда чаще всего летал Путин, его сопровождали пять врачей, причем на постоянной основе. Среди них – лор Алексей Щеглов и инфекционист Ярослав Протасенко.

В 2016 году количество докторов рядом с Путиным увеличилось до 12, что говорит о возможной операции либо серьезной процедуры на спине. Среди них была бригада нейрохирургов из ЦКБ во главе с завотделением Олегом Мышкиным и известный реабилитолог Михаил Цыкунов.

Через три года политику снова потребовалась помощь, и в этот раз в Сочи прибыли сразу 13 врачей, включая все тех же специалистов отделения нейрохирургии ЦКБ во главе с Мышкиным. Кроме них, там были специалист по травмам позвоночника Елена Денисенко и операционная медсестра Гульфия Абдулина.

В этом же году количество врачей, сопровождающих Путина, выросло до девяти. Количество и специализация докторов говорят о том, что у президента проблемы не только с позвоночником. Так, наиболее часто рядом с ним отоларингологи Щеглов и Игорь Есаков, а также хирург Евгений Селиванов.

Фото: Скриншот

Путин и рак: о чем свидетельствует следующие по пятам лор и хирург-онколог

Наличие последнего может говорить о том, что у президента РФ могут быть проблемы по части онкологии, поскольку Селиванов специализируется на раке. Он написал диссертацию на тему "Особенности диагностики и хирургического лечения больных раком щитовидной железы пожилого и старческого возраста". Свой интерес к этой теме он объясняет трудностью ранней диагностики этого вида рака. Он также был помощников профессора Виталия Башилова, который внес "вклад в хирургию щитовидной железы".

Отоларингологи в команде врачей президента тоже могут свидетельствовать о том, что у того – проблемы со щитовидкой.

"Лор – это тот врач, который, среди прочего, может первым обнаружить проблемы с щитовидной железой, в том числе онкологические. Тогда подключаются хирург и онколог", – отметил врач из Израиля Михаил Фремдерман.

Сам Путин очень интересовался проблемой рака щитовидной железы. В июле 2020-го он встретился с с главой Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Иваном Дедовым, который рассказал ему о новом препарате от этой болезни, заверив, что выздоровление возможно с вероятностью 95-98%. Эта информация, как отметили очевидцы, очень оживила президента.

Осенью прошлого года политик снова подогрел слухи о проблемах со здоровьем, внезапно уйдя на изоляцию, "потому что вокруг слишком многие болеют коронавирусом". С тех пор он практически все встречи проводит либо в видеоформате, либо стараясь сесть максимально далеко от посетителей, а его появления на публике можно пересчитать на пальцах одной руки. Такое поведение вызывает удивление не только у простых граждан, но даже у близкого окружения Путина, которые, однако, не берутся комментировать этот момент.

Напомним, астролог рассказала о том, что президент РФ может быть отравлен в ближайшее время либо же умрет от болезни в течение ближайших года-полтора.