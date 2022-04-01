Рак щитовидки та проблеми зі спиною. На що насправді хворіє Путін, – розслідування

Володимир Путін останніми роками максимально ізолювався, що породило чутки, що він серйозно побоюється за своє здоров'я.

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Здоров'я російського президента Володимира Путіна, якому 7 жовтня виповниться 70 років, є однією з найактуальніших тем не тільки для росіян, а й для українців через певні причини, оскільки багато хто, не приховуючи, чекає, що з його відходом у інший світ припиниться кривава війна, розв'язана лідером РФ проти України. Видання "Проект" провело масштабне розслідування щодо його здоров'я і представило кілька цікавих моментів, які можуть свідчити, що чутки про проблеми із самопочуттям у Путіна — не просто чутки.

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За інформацією ресурсу, останніми роками Путін все частіше став навідуватися до Центральної клінічної лікарні (ЦКЛ) у Кунцеві, яка відповідає за здоров'я перших осіб держави. Проте все частіше найкращі лікарі самі літають до російського президента у його резиденції та супроводжують його у поїздках.

"Парадоксально, але, багато років приховуючи інформацію про здоров'я Путіна, влада виклала у відкритий доступ відомості про лікарів президента. Справа в тому, що всіх тих, хто супроводжував Путіна в Сочі, зокрема лікарів, селять у чотирьох місцях — поряд із гірськолижним курортом "Лаура", у готелях "Гранд Готель Поляна" та "Поляна 1389 Готель і Спа", або недалеко від його резиденції у вже згаданій "Русі" та санаторії "Сочі", — зазначають журналісти.

[ + – ] Готелі, де мешкають лікарі Путіна Фото: Скриншот

Проблеми зі спиною?

У травні 2017 року під час хокейного матчу в льодовому палаці в Сочі легендарний хокеїст Павло Буре випадково врізався в президента, і той упав, ледь не здійснивши кульбіт. Незважаючи на те, що ковзанку він залишив самостійно, вже наступного дня, до нього прилетів травматолог-ортопед Костянтин Сім, який є одним із лікарів глави держави. Але він — не єдиний із команди медиків першої особи країни.

Проаналізувавши отримані документи, журналісти з'ясували, що в Сочі, куди найчастіше літав Путін, його супроводжували п'ять лікарів, причому постійно. Серед них — лор Олексій Щеглов та інфекціоніст Ярослав Протасенко.

У 2016 році кількість лікарів поруч з Путіним збільшилася до 12, що говорить про можливу операцію або серйозну процедуру на спині. Серед них була бригада нейрохірургів із ЦКЛ на чолі із заввідділенням Олегом Мишкіним та відомий реабілітолог Михайло Цикунов.

Через три роки політику знову знадобилася допомога, і цього разу в Сочі прибули відразу 13 лікарів, включаючи тих самих фахівців відділення нейрохірургії ЦКЛ на чолі з Мишкіним. Крім них, там були фахівець із травм хребта Олена Денисенко та операційна медсестра Гульфія Абдуліна.

Цього ж року кількість лікарів, які супроводжують Путіна, зросла до дев'яти. Кількість та спеціалізація лікарів говорять про те, що у президента проблеми не лише з хребтом. Так, найчастіше поруч із ним отоларингологи Щеглов та Ігор Єсаков, а також хірург Євген Селіванов.

Фото: Скриншот

Путін і рак: про що свідчить лор та хірург-онколог, що йдуть по п'ятах

Наявність останнього може говорити про те, що президент РФ може мати проблеми щодо онкології, оскільки Селіванов спеціалізується на раку. Він написав дисертацію на тему "Особливості діагностики та хірургічного лікування хворих на рак щитоподібної залози похилого та старечого віку". Свій інтерес до цієї теми він пояснює складністю ранньої діагностики цього виду раку. Він також був помічником професора Віталія Башилова, який зробив "внесок у хірургію щитоподібної залози".

Отоларингологи у команді лікарів президента теж можуть свідчити про те, що у того – проблеми зі щитовидкою.

"Лор – це той лікар, який, серед іншого, може першим виявити проблеми із щитоподібною залозою, зокрема онкологічні. Тоді підключаються хірург та онколог", — зазначив лікар із Ізраїлю Михайло Фремдерман.

Сам Путін дуже цікавився проблемою раку щитоподібної залози. У липні 2020-го він зустрівся з головою Національного медичного дослідницького центру ендокринології Іваном Дідовим, який розповів йому про новий препарат від цієї хвороби, запевнивши, що одужання можливе з ймовірністю 95-98%. Ця інформація, як зазначили очевидці, дуже пожвавила президента.

Восени минулого року політик знову підігрів чутки про проблеми зі здоров'ям, раптово пішовши на ізоляцію, "бо навколо дуже багато хворіє на коронавірус". Відтоді він практично всі зустрічі проводить або у відеоформаті, або намагаючись сісти максимально далеко від відвідувачів, а його появи на публіці можна перерахувати на пальцях однієї руки. Така поведінка викликає подив не лише у простих громадян, а навіть у близького оточення Путіна, які, однак, не беруться коментувати цей момент.

Нагадаємо, астролог розповіла про те, що президент РФ може бути отруєний найближчим часом або ж помре від хвороби протягом найближчих року-півтора.