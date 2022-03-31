Коли скінчиться війна в Україні. Прогнози астрологів та тарологів у квітні 2022 (відео)

Астрологи та тарологи в один голос пророкують перемогу Україні, однак вона не буде легкою і вимагатиме багато сил українців.

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Україна вже понад місяць протистоїть російській агресії, і питання, коли закінчиться війна, турбує практично кожного мешканця країни. Крім аналітиків, військових експертів та журналістів, своє бачення ситуації представили і відомі астрологи і тарологи. Фокус зібрав кілька найцікавіших пророцтв про результат російсько-української війни.

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Астрологічний прогноз щодо війни в Україні від Irina Astrology Horoscope

Авторка каналу Irina Astrology Horoscope впевнена, що Україна переможе в цій війні, але не раніше кінця 2022 року, а до цього бойові дії "вмикатимуться" і "вимикатимуться" зі змінними успіхами.

Уже на початку квітня Ірина прогнозує укладання мирної угоди між двома країнами, яку народ України сприйме як зраду і буде дуже незадоволений.

"Це – за транзитним Марсом, Венерою та Сатурном, які йтимуть по натальному Місяцеві України. Раз там Сатурн, то угоди ці народу України не сподобаються. Вони зупинять війну, але народом України вони не будуть прийняті, оскільки виглядатимуть як здача інтересів. Можливо, це здача територій, поступки за якимись іншими ключовими пунктами, на які народ не готовий поки що йти. Про це ще говорить і той факт, що Марс — бог війни. Він 15 квітня перейде на знак Риби. Риби — це знак підкилимних воєн. Усе, можливо, перейде в якусь гібридну війну. Дій, коли летять ракети, стріляють з танків, швидше за все, не буде. Але буде війна на непомітних для нас фронтах", — припускає Ірина.

У самій Росії теж будуть важкі часи, оскільки санкції та масові втрати в Україні призведуть до серйозних наслідків:

"Приблизно в кінці квітня і в середині травня в нас буде коридор затемнень. Вони будуть дуже важливі і згубні для РФ. Там братиме участь натальний Плутон, а також по ньому битиме транзитний Уран. І це все — у поєднанні з вузлами, спочатку із сонячним, а потім і місячним затемненням, у поєднанні з куспідами четвертого та десятого домів (це одні з найважливіших домів). Це говорить про те, що будуть значні зміни в територіях, тобто територія Росії може змінитися".

Астрологиня не думає, що Крим та Донбас повернуться в Україну в той період. Швидше за все, йдеться про локальні спалахи та громадянські конфлікти всередині РФ:

"Росія в період з кінця квітня і весь травень почуватиметься дико погано. Настільки погано, що вона може розв'язати нову світову війну. І найбільша ймовірність початку такої війни з використанням ядерної зброї – це травень-липень. Ця війна буде цілком згубною для Росії".

Якщо Росія і застосує ядерну зброю, то не на території України. Ірина не виключає, що це можуть бути США, оскільки в їхній натальній карті йде повернення Плутона, який відповідає за ядерну війну. 13 квітня він сповільнюється, 29 квітня переходить у транзитну фазу. І цей період для Росії та всього світу буде дуже важким у глобальному плані.

Щодо України, то наразі більшість її громадян перебувають у невіданні щодо реального стану справ.

"Зараз у поєднанні Юпітер, який все розширює, і Нептун, який відповідає за ілюзії, пропаганду і все, що не відповідає дійсності. Це означає, що зараз ми в якомусь невіданні, як сліпі кошенята. Ми не знаємо, що буде далі, ми не знаємо, що відбувається насправді, тобто ми отримуємо тільки ту інформацію, яку можемо отримувати, або нам дозволили її отримувати, ми в дезінформації, і лише десь глибокої осені ми зможемо по-іншому подивитись на речі і отримати достовірнішу інформацію. Зараз же в ілюзії перебувають не лише українці, а й увесь світ практично", – упевнена астрологиня.

Найважчим часом для нашої країни стануть серпень-вересень 2022 року:

"Це той час, коли транзитний Сатурн йтиме знову по нашому Місяцю, як він іде зараз. Цей час в астрології називається садом саті і є одним з найважчих періодів у житті людини, що забирає життя, осушує, забирає території, аскетизм, голод, холод… Можливо, у цей час відновляться якісь воєнні дії на території України… Можливо, це буде якась глобальна економічна криза, яка торкнеться України та якихось життєво важливих ресурсів для України”.

А ось листопад-грудень 2022 року будуть для України сприятливими.

"Це той час, коли Сатурн від Місяця відійде на найближчі 29 років. Наш народ більше так не страждатиме. Це той час, коли до нас можуть повернутися наші території. До речі, Марс розвертатиметься в листопаді в Близнюках і ставатиме ретроградним. І це можуть бути не реванші, а країни так домовляться, що Україна вийде переможцем, до неї повернуться її території, будуть репарації з боку країни-агресора... У цей час ми вже побачимо справжню картину того, що відбувається. Будемо відбудовувати, піднімати економіку... Особливо хорошим для України буде літо 2023. Україна буде прийнята в ЄС і, можливо, її навіть приймуть у НАТО, попри можливі підписані домовленості, надалі Україна зможе від них відмовитись, і в НАТО нас будуть раді бачити, ми станемо частиною європейської спільноти. Наразі весь світ дізнається про Україну. Ми будемо символом свободи у всьому світі. Тому що Україна за це боролася".

Ще одне питання, яке астрологиня не оминула своєю увагою – доля російського президента Володимира Путіна.

"Що стосується можливої смерті Путіна, тобто два варіанти. Перший — насильницька, тобто його можуть застрелити, отруїти або перекрити повітря в бункері. Дуже велика ймовірність цього — весна-літо 2022. Проте якщо ні в кого не вистачить сміливості цього зробити, то він помре своєю смертю від якихось хвороб, можливо, від онкології, наприкінці 2023 року. Навіть за найпозитивніших розкладів йому залишився рік-півтора".

Астрологічний прогноз щодо війни в Україні від Анжели Перл

Знаменита провісниця опублікувала оновлений прогноз щодо боротьби України з російською агресією.

За її словами, у квітні буде поєднання двох планет, які відповідають за мир – Юпітер та Нептун. Коли вони з'єднуються, зазвичай припиняються війни. Так було 1919-го, коли завершилася Перша світова війна. 1945 року було з'єднання Юпітера з Нептуном, коли закінчилася Друга світова війна. І ось таке саме з'єднання буде 12 квітня:

"Уже у квітні буде зрозуміло, що війна не може продовжуватися, і перемога буде за Україною. Україна просто не може не перемогти тут. Це на всіх гороскопах та на всіх картах видно".

Проте початок квітня буде непростим, оскільки в цей період прогнозується поєднання складних планет.

"Марс із Сатурном з'єднуються. Марс – планета війни. Тому я думаю, що там буде чергова ескалація, черговий спалах бойових дій. Точне з'єднання – 5-6 квітня, проте до і після цього ще якийсь період планети діють", – каже астрологиня, маючи на увазі можливий наступ російських військ.

Сатурн – планета поневірянь та важких подій – продовжує йти Місяцем у гороскопі України, і він, на жаль, тричі там проходить, до самого кінця року. У квітні це період з 1 до 26-го. В останні дні липня Сатурн знову повторить свій прохід по Місяцю, і серпень відзначиться серйозними боями. Оскільки російська армія намагатиметься пробити коридор у Крим, захопивши південні області, то, можливо, саме там будуть гарячі битви. Втретє Сатурн "намалюється" у грудні. Чим це може загрожувати, астрологиня поки не розуміє, оскільки впевнена, що війна закінчиться набагато раніше.

"Це не означає, що війна буде до кінця року, але до кінця року бачу локальні моменти, то там, то там пов'язані з нею", — зазначає Перл.

Квітень, за її словами, попри те, що пройде в боях та ескалації, стане переломним.

Ядерної загрози Перл не бачить, а ось залякування будуть. Що ж до хімічної чи біологічної зброї, вона не виключає ймовірності спроб його застосування, оскільки за це відповідає Нептун, який зараз перебуває в сильному становищі.

Як і її колега Ірина (див. вище), Анжела говорить про засилля брехні, дезінформації та пропаганди, особливо з російського боку, приписуючи цю "заслугу" Нептуну.

Підсумовуючи сказане, Перл сказала:

"Найближчі кілька місяців — складні. Але це вже йде до завершення. І у квітні ми все це побачимо. Але потім воєнні конфлікти ще будуть і можуть продовжуватися ще й у серпні, і наприкінці року, наприклад, у грудні. Яким саме чином, побачимо".

Астрологічний та таро-прогноз щодо війни в Україні від переможця "Битви екстрасенсів" Максима Гордєєва

Одне з питань, яке найбільше цікавить підписників Гордєєва, – це доля Маріуполя. За його словами, хороших новин чекати не варто, тому що "Маріуполь розбомблять максимально".

"Наразі Маріуполь енергетично проходить під егідою карти Смерті та обнулення. Тобто, це місто максимально обнулиться", — зазначив він. З позитивного – дуже багато маріупольців зможуть урятуватися.

Щодо Одеси, то екстрасенс не впевнений, що вона не постраждає.

"Вона в якомусь моменті постраждає, але не так, як інші міста. Одеса сама по собі — дуже сильне енергетичне місто. У ньому закладено дуже багато енергії. І тому сама Одеса, з того, що мені показували карти, вона не постраждає, і в ній не буде якоїсь тяжкої руйнації".

З приводу Дніпра Гордєєв зазначає, що це місто не постраждало поки що лише тому, що воно чимось вигідне російським загарбникам:

"Щось у цьому місті розташоване або є те, що росіяни намагаються зберегти для того, щоб користуватися цим".

Говорячи про час, коли може закінчитися війна, екстрасенс зазначає, що це відбудеться через три-чотири місяці, а гаряча фаза закінчиться десь за півтора місяця.

Насамкінець Гордєєв додав, що майбутнє України залежить від кожної людини, від її молитов та підтримки армії, тому варто робити кожному те, що вона може, заради перемоги, і не прив'язуватися до пророкувань.

Він також дав більш локальний прогноз на квітень, у якому зазначив, що цього місяця Росії випадає карта 10 мечів, що символізує розруху. Тобто наші сили набагато перевищують сили армії РФ. Потужну армію символізує і карта "Колісниця", яка у квітні суттєво відсуне ворога в усіх напрямках.

Таролог запевняє, що ядерного удару, яким лякає РФ, не буде, оскільки це фейк та ілюзія. Те саме стосується хімічних та біологічних атак. А ось на Великдень він радить не розслаблятися, оскільки карти кажуть, що хоч у повітрі і витатиме атмосфера свята, у цей час можуть йти максимально жорсткі бої.

У квітні не буде позитивних новин про справи на сході країни, які якось кардинально змінять настрої українців: гуманітарні коридори залишаться закритими, а ситуація – важкою. Щодо заходу країни, то там усе буде спокійно, і регіон продовжить приймати біженців та допомагати їм.

Насамкінець він порадив не втрачати віри.

"Цей місяць наблизить нас на дуже велику кількість кроків до перемоги. Тому в нас усе буде добре. Віримо в наші ЗСУ, віримо в Бога. Слава Україні!", — підсумував Гордєєв.

Нагадаємо, на початку лютого з'явилася інформація про те, що астрологам доведеться сплачувати податки.