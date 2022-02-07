Астрологи та дресирувальники собак сплачуватимуть податки: хто ще стане платником податків в Україні, — ЕП

Для понад 20 видів діяльності передбачать податкову ставку в 5,5%, якщо сума щомісячного доходу не перевищуватиме 82 875 гривень.

Верховна Рада України готує законопроєкт, згідно з яким понад 20 видів діяльності будуть зобов'язані сплачувати податки, повідомляє "Економічна правда".

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Автори статті, посилаючись на інтерв'ю "Інтерфаксу" голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, стверджують, що до 2023 року в Україні може набути чинності новий закон щодо податкової реформи. Якщо закон приймуть, то згідно з новими правилами оподаткування в країні до платників податків належатимуть:

таксисти;

орендодавці;

дресирувальники собак;

тамада на весіллях;

ландшафтні дизайнери;

фотографи;

художники;

няньки;

домашня прислуга;

перукарі вдома;

ремонтники квартир та будинків;

ті, що надають послуги манікюру та педикюру вдома;

психоаналітики та психотерапевти;

астрологи та люди, які надають послуги спіритизму та інші.

По суті податки сплачуватимуть ті громадяни, які отримують неврахований дохід безпосередньо від клієнтів, причому незалежно від того, чи є ця діяльність підробітком, чи основною професією.

Щоб сплачувати податки, цим громадянам необхідно зареєструвати в податковій свою діяльність та використовувати касовий апарат. Ставка податку на подібні доходи становитиме 5,5%, а сума доходу не повинна перевищувати 153 мінімальні зарплати – це 82 875 гривень на місяць станом на 2022 рік. Якщо доходи перевищують цю суму, податкова ставка підвищиться до 18%.

Усі надані послуги будуть змушені проходити через касовий апарат, який фіксуватиме доходи для визначення податкової ставки. А відповідні звіти ДПС можна буде щомісяця надсилати через "Дію".

Раніше голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев заявив, що народні депутати обговорюють питання щодо запровадження нового механізму оподаткування громадян через додаток РРО (Реєстратор розрахункових операцій) у системі "Дія". Новим механізмом зможуть скористатися перукарі, ремонтники квартир та таксисти.

Також Фокус з'ясовував, яким підприємцям потрібно буде встановлювати касові апарати, і як вести облік товарних запасів.