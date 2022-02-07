Астрологи та дресирувальники собак сплачуватимуть податки: хто ще стане платником податків в Україні, — ЕП
Для понад 20 видів діяльності передбачать податкову ставку в 5,5%, якщо сума щомісячного доходу не перевищуватиме 82 875 гривень.
Верховна Рада України готує законопроєкт, згідно з яким понад 20 видів діяльності будуть зобов'язані сплачувати податки, повідомляє "Економічна правда".
Автори статті, посилаючись на інтерв'ю "Інтерфаксу" голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, стверджують, що до 2023 року в Україні може набути чинності новий закон щодо податкової реформи. Якщо закон приймуть, то згідно з новими правилами оподаткування в країні до платників податків належатимуть:
- таксисти;
- орендодавці;
- дресирувальники собак;
- тамада на весіллях;
- ландшафтні дизайнери;
- фотографи;
- художники;
- няньки;
- домашня прислуга;
- перукарі вдома;
- ремонтники квартир та будинків;
- ті, що надають послуги манікюру та педикюру вдома;
- психоаналітики та психотерапевти;
- астрологи та люди, які надають послуги спіритизму та інші.
По суті податки сплачуватимуть ті громадяни, які отримують неврахований дохід безпосередньо від клієнтів, причому незалежно від того, чи є ця діяльність підробітком, чи основною професією.
Щоб сплачувати податки, цим громадянам необхідно зареєструвати в податковій свою діяльність та використовувати касовий апарат. Ставка податку на подібні доходи становитиме 5,5%, а сума доходу не повинна перевищувати 153 мінімальні зарплати – це 82 875 гривень на місяць станом на 2022 рік. Якщо доходи перевищують цю суму, податкова ставка підвищиться до 18%.
Усі надані послуги будуть змушені проходити через касовий апарат, який фіксуватиме доходи для визначення податкової ставки. А відповідні звіти ДПС можна буде щомісяця надсилати через "Дію".
Раніше голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев заявив, що народні депутати обговорюють питання щодо запровадження нового механізму оподаткування громадян через додаток РРО (Реєстратор розрахункових операцій) у системі "Дія". Новим механізмом зможуть скористатися перукарі, ремонтники квартир та таксисти.
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