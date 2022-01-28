Касові апарати для "ФОПів": Податківці роз'яснили, хто має обов'язково ставити РРО

Фізособи-підприємці, платники єдиного податку 2-4 груп повинні встановлювати касові апарати. Не всім треба вести облік товарних запасів.

Фізособам-підприємцям, платникам єдиного податку першої групи не потрібно встановлювати касові апарати (РРО) та вести облік товарних запасів. Про це йдеться у поясненні Державної податкової служби (ДПС).

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ФОП-платники єдиного податку 2–4 груп зобов'язані вести облік товарних запасів тільки якщо вони продають технічно складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту, ліки та вироби медичного призначення, ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінні та напівдорогоцінні камені, або не є платниками ПДВ.

Кому потрібно вести облік товарних запасів та встановлювати РРО

ФОП-платники єдиного податку 2-4 груп повинні встановлювати РРО. Їм також треба вести облік товарних запасів під час реалізації:

технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;

лікарських засобів, виробів медичного призначення;

ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

Скільки ФОП встановили РРО?

З початку 2022 року фізособи-підприємці зареєстрували понад 300 тисяч РРО, повідомив у Telegram голова податкового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев.

"Ми маємо більше ніж 5-ти разове підвищення з року в рік кількості фіскальних чеків, що видаються нашим громадянам щодня. 40 мільйонів українців нарешті отримали право на фіскальний чек", — написав він.

[ + – ] Гетманцев говорив про зниження суми штрафів для ФОП Фото: УНІАН

Нагадаємо, що 25 січня під будівлею Ради пройшов протест представників руху SaveФОП та підприємців. Така реакція стала відповіддю на рішення парламенту зобов'язати підприємців із 1 січня встановлювати касові апарати. У разі порушення нардепи передбачили штрафи у розмірі до 150% суми чека.

В результаті акція переросла в заворушення та зіткнення з правоохоронцями.

Гетманцев 26 січня говорив про зниження суми штрафів. За його словами, Раді хотіли надати законопроект із "адаптаційним періодом" для "ФОПів". Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк повідомив про можливе скасування штрафів за відсутність РРО.