Раді пропонують не штрафувати ФОП за відсутність касових апаратів: деталі документа

Автори ініціативи також пропонують до кінця 2022 року знизити розмір санкцій для підприємців удесятеро.

Верховна Рада може скасувати штрафи для ФОП за відсутність касових апаратів. Про це у своєму Facebook повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

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За його словами, до парламенту внесли поправку до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо тимчасового незастосування штрафів для платників єдиного податку, які не використовують реєстратори розрахункових операцій (РРО).

У порівняльній таблиці до редагування, яку опублікував Ярослав Железняк, прописані запропоновані зміни до чинного закону:

до 31 січня 2022 року включно не будуть застосовуватись фінансові санкції до підприємців за невикористання РРО/ПРРО;

з 1 лютого до 31 грудня 2022 року включно розмір штрафів для ФОПів буде знижено в 10 разів.

Такі винятки, як прописано в документі, діятимуть, якщо українські підприємці до 1 квітня 2022 року зареєструють і почнуть використовувати касові апарати під час проведення операцій.

Ярослав Железняк також повідомив, що текст запропонованих змін надіслали на реєстрацію до Верховної Ради, а голосування за виправлення заплановане на 1 лютого – єдиний пленарний день наступного тижня.

[ + – ] Рада може послабити в 10 разів штрафи для ФОПів через відсутність РРО

Про зниження штрафів для ФОПів 26 січня попереджав голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. За словами нардепа, до парламенту планували внести законопроєкт, який передбачав би запровадження "адаптаційного періоду" для підприємців.

Нагадаємо, що з 1 січня українські підприємці зобов'язані встановлювати касові апарати, а в разі порушення законодавства для ФОПів передбачено штрафи в розмірі до 150% суми чека.

Через касові апарати та штрафи 25 січня під парламент вийшли підприємці та представники руху SaveФОП. Протести під Верховною Радою переросли в заворушення та зіткнення з поліцейськими, а за підсумком акції протесту затримали понад 70 людей. Лідер руху Save ФОП Сергій Доротич після мітингів повідомив, що йому загрожує до 15 років позбавлення волі, якщо слідчі перекваліфікують статтю в кримінальному провадженні.

Також Фокус в одному зі своїх матеріалів розповідав, як в Україні продовжуються проблеми з касовими апаратами для ФОПів.