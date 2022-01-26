Протести під Радою: лідеру Save ФОП Доротичу загрожує до 15 років позбавлення волі (відео)

За словами Сергія Доротича, силовики планують перекваліфікувати статтю у кримінальному провадженні, через що його затримають та помістять під варту.

Лідеру руху SaveФОП Сергію Доротичу інкримінують організацію масових заворушень під стінами Верховної Ради. Про це підприємець заявив у коментарі "Суспільному".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Протести під Верховною Радою – підозрюваний Сергій Доротич

За словами Сергія Доротича, найближчим часом його мають затримати після того, як протести під Верховною Радою переросли у сутички з правоохоронцями. Цю інформацію йому повідомили адвокати.

Як зазначив лідер руху SaveФОП, стосовно нього розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 294 Кримінального кодексу України — "Масові заворушення". Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Водночас, як стверджує Сергій Доротич, силовики планують перекваліфікувати йому статтю після інформації про те, що під Верховною Радою помер один із учасників масштабних протестів.

У разі, якщо суд доведе вину обвинуваченого, лідерові SaveФОП загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі за ч.2 ст. 294 КК.

"Хочуть вчорашнього загиблого повісити на мене. Поліція чекає на експертизу — від чого помер цей учасник акції. Результати експертизи можуть бути спотворені, хоча у нас є відео, як цього хлопця особи у формі б'ють ногами по голові — у нього вчора була величезна гематома на голові", — підкреслив Сергій Доротич у коментарі "Суспільному".

[ + – ] Протести під Верховною Радою та сутички з силовиками

Якщо слідчі перекваліфікують статтю — Сергію Доротичу загрожує запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Лідер руху звинувачення на свою адресу пояснює тим, що влада "намагається залякати протест ФОПів, який ніким не контролюється".

Старший економіст Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар підтвердив, що лідеру руху Save ФОП загрожує до 15 років позбавлення волі.

"Звинувачення лідера SaveФОП на 15 років в'язниці — це спроба заткнути рота всім бізнесменам, що виступають проти податкового терору", — написав експерт у своєму Facebook.

[ + – ] Лідеру SaveФОП Сергію Доротичу загрожує до 15 років позбавлення волі

Протести під Верховною Радою – хронологія подій

25 січня учасники руху SaveФОП вийшли з протестом під будівлю Верховної Ради, де вимагали скасувати обов'язкове використання касових апаратів. Акція переросла в заворушення та сутички із силовиками, через що народним депутатам довелося залишати будівлю парламенту через підземні ходи.

Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація, що один із учасників протестів під Верховною Радою помер. Чоловік не подавав ознак життя, незважаючи на те, що медики надавали йому допомогу. У поліції спростували інформацію про смерть мітингувальника і повідомили, що заворушення та зіткнення з силовиками будуть розслідувати у межах двох кримінальних проваджень.

Лідер руху SaveФОП Сергій Доротич, коментуючи протести під Верховною Радою, повідомив, що після сутичок із силовиками зникли безвісти двоє мітингувальників. Загалом, за інформацією підприємця, правоохоронці затримали понад 70 людей.

26 січня спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук попередив, що парламент може скасувати штрафи для ФОП за відсутність касових апаратів (РРО) до кінця 2022 року. Голова профільного комітету з податкових питань Данило Гетманцев припустив, що обмеження можуть не скасувати, а знизити вдесятеро.