Протести під будівлею Ради: ЗМІ пишуть, що один постраждалий "не подає ознак життя" (відео)

За інформацією журналістів, чоловік не зміг прийти до тями, незважаючи на зусилля медиків. Проте факт смерті офіційно ще не підтверджено.

Один із учасників акції протесту підприємців проти обов'язкового використання касових апаратів не подає ознак життя. Про це у вівторок, 25 січня, повідомляє телеграм-канал видання "Вести".

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За даними журналістів, чоловік постраждав під час сутичок із поліцією. Він не прийшов до тями, незважаючи на зусилля медиків. Водночас факт смерті потерпілого офіційно не підтверджено.

Водночас телеграм-канал Klymenko Time повідомив, що загиблих серед протестувальників немає, — чоловікові стало погано, проте бригада швидкої надала йому допомогу.

Нагадаємо, під парламентом, 25 січня, під час акції проти обов'язкового використання касового апарату відбулися сутички між демонстрантами та правоохоронцями. Протестувальники намагалися прорватися до будівлі Верховної Ради, поліція затримала частину з них. Тим часом народних депутатів уже евакуювали з будівлі через підземний перехід. У парламенті залишилися лише журналісти й охорона.

Фокус раніше повідомляв, що з 1 січня в Україні фізичним особам-підприємцям (ФОП) 2-4 груп загрожує штраф у разі відмови від використання касових апаратів у розмірі до 150% від суми чека.