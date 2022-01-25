Протесты под зданием Рады: СМИ пишут, что один пострадавший "не подает признаков жизни" (видео)

По информации журналистов, мужчина не смог прийти в себя, несмотря на усилия медиков. Однако факт смерти официально еще не подтвержден.

Один из участников акции протеста предпринимателей против обязательного использования кассовых аппаратов не подает признаков жизни. Об этом во вторник, 25 января, сообщает телеграм-канал издания "Вести".

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По данным журналистов, мужчина пострадал во время стычек с полицией. Он не пришел в себя, несмотря на усилия медиков. В то же время факт смерти пострадавшего официально не подтвержден.

В то же время телеграм-канал Klymenko Time сообщил, что погибших среди протестующих нет — мужчине стало плохо, однако бригада скорой оказала ему помощь.

Напомним, под парламентом, 25 января, во время акции против обязательного использования кассового аппарата произошли стычки между демонстрантами и правоохранителями. Протестующие пытались прорваться в здание Верховной Рады, полиция задержала часть из них. Тем временем народных депутатов уже эвакуировали из здания через подземный переход. В парламенте остались только журналисты и охрана.

Фокус ранее сообщал о том, что с 1 января в Украине физическим лицам-предпринимателям (ФЛП, укр. — ФОП) 2-4 групп грозит штраф в случае отказа от использования кассовых аппаратов в размере до 150% от суммы чека.