С 1 января в Украине будут штрафовать ФОПов без кассовых аппаратов. Сколько их установили

Глава финансового комитета Рады Гетманцев назвал ускорившуюся установку РРО "доверием к закону", однако выбора у предпринимателей в этом вопросе нет.

По состоянию на 31 декабря, количество зарегистрированных в Украине программных и обычных регистраторов расчетных операций (РРО/ПРРО), использование которых с 1 января станет обязательным для физических лиц-предпринимателей 2-4 групп, превысило 500 тысяч единиц. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат из "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

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По словам парламентария, в последние дни в Украине предприниматели регистрируют свыше 10 тысяч кассовых аппаратов каждые сутки, а за декабрь была достигнута планка в 67 тысяч регистраторов.

"Система работает без сбоев. Спасибо за доверие, уважение к потребителю и закону!!!" — прокомментировал эти цифры Гетманцев.

[ + – ] Пост Гетманцева

Напомним, с 1 января 2022 года все физические лица-предприниматели (ФЛП, укр. — ФОП), которые являются плательщиками единого налога 2-4 групп, обязаны использовать кассовые аппараты для проведения расчетных операций. За каждую транзакцию без фискализации предпринимателю грозит штраф, сумма которого зависит от количества незаконных операций:

первая – 100% от суммы чека;

вторые и последующие — 150% от суммы чека.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты об обязательном применении РРО в октябре 2019 года. Спустя почти год глава государства, на фоне протестов предпринимателей против этой нормы закона, утвердил принятый парламентом законопроект об отсрочке вступления ее в силу до 1 января 2022 года.

17 декабря этого года было созвано внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрение вопроса об очередной отсрочке, однако для включения его в повестку дня не хватило голосов. На фоне этого под стенами парламента проходила демонстрация предпринимателей, которая переросла в столкновения с правоохранителями.

23 декабря Кабинет министров освободил ФОПов, которые занимаются розничной торговлей в сельской местности, от обязательного использования РРО.

Цена обычного кассового аппарата для бизнеса может достигать 20 тысяч гривен, в то время как программный РРО — около 200 гривен в месяц без учета стоимости его обслуживания.