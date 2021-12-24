Предпринимателям, работающим в селах, разрешили не использовать кассовые аппараты

В сельской местности предприниматели могут работать без обязательной регистрации расчетных операций. Правительство решило избавить их от дополнительной финансовой нагрузки.

23 декабря на заседании Кабинета министров Украины приняли решение освободить предпринимателей, занимающихся розничной торговлей в сельской местности, от обязательного использования регистраторов расчетных операций. Об этом сообщают на официальном сайте правительства.

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Решение касается хозяйствующих субъектов, занимающихся розничной торговлей товарами (кроме подакцизных) на территории села, при условии не превышения граничного годового объема расчетных операций (167 размеров минимальной заработной платы).

По словам Первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Юлии Свириденко, таким образом Кабмин решил поддержать предпринимателей, чтобы они не закрывали бизнес и не увольняли работников: "Уровень доходов предпринимателей в селах значительно меньше, чем в городах, а в условиях карантинных ограничений еще больше снизился. Расходы на приобретение регистратора расчетных операций станут для них дополнительной финансовой нагрузкой. В то же время, использовать программные РРО не все смогут из-за неравномерного покрытия скоростным интернетом или его отсутствия".

Напомним, закон об обязательном использовании предпринимателями РРО вступил в силу с 1 января 2021 года, но, в связи с пандемией и протестами предпринимателей, требование об обязательном наличии регистраторов расчетных операций отсрочили до 2022 года.

Фокус писал о протестах предпринимателей под Верховной Радой, с требованиями отсрочить обязательное использование кассовых аппаратов. Участники митинга пытались перекрыть дорогу, но помешали силовики. Во время противостояний использовали петарды и дымовые шашки. Требования потестующих парламент не удовлетворил.

Ранее, как сообщал Фокус, ФОПы, с песнями "Океана Ельзы" и "95 квартала", прошлись по Крещатику к Офису Президента.