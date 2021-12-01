ФОПы идут по Крещатику к Офису президента под песню Квартала-95 "Нас бьют, а мы летаем" (видео)

Предприниматели жгли фаеры под песню группы "Океан Эльзы" и показывали плакаты с портретами Героев Небесной Сотни.

Участники акции SaveФОП, собравшиеся сегодня утром на площади под Верховной Радой, завершили акцию протеста и начали расходиться. Об этом сообщило издание "Сегодня".

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До того, как закончить акцию, они жгли фаеры под песню "Мила моя, вставай" украинской группы "Океан Эльзы" и развернули плакат с портретами Героев Небесной Сотни.

После митинга под Радой они спустились на Крещатик. Там ФОПы прошли колонной под песню Квартала 95 "Нас бьют, а мы летаем". Некоторые зажгли фаеры возле стеллы на Майдане.

Колонна протестующих заняла одну полосу движения. По Крещатику они пройдут к Офису президента Украины, а оттуда – обратно к зданию парламента.

ФОПы сегодня требовали принять законопроект №5866, который должен отменить обязательное применение кассовых аппаратов. По словам лидера движения SaveФОП Сергея Доротича, документ сохранит упрощенную систему налогообложения.

"К сожалению, упрощенную систему хотят уничтожить и с первого января практически все микропредприниматели, практически все самозанятые относятся на грань выживания. Вот мы и будем требовать, чтобы этот законопроект был принят", – говорил он.

Напомним, что накануне украинские власти говорили о возможной попытке госпереворота. Президент Украины Владимир Зеленский даже назвал срок – 1 или 2 декабря.

В центре Киеве из-за предполагаемого события перекрыли десять улиц и поменяли маршруты общественного транспорта. Возле Офиса президента коммунальщики возводили площадку для ледового катка.

Накануне предполагаемого госпереворота Зеленский провел ротации кадров в СБУ.