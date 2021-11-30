Накануне возможного госпереворота Зеленский назначил нового главу контрразведки СБУ

Александр Поклад будет управлять департаментом контрразведки Службы безопасности Украины вместо недавно уволенного Александра Руснака.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Александра Поклада на должность начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины. Документ опубликовал Офис президента.

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"Назначить Поклада Александра Валентиновича начальником департамента контрразведки Службы безопасности Украины", — сказано в президентском указе.

Поклад занял место уволенного генерал-майора Александра Руснака.

Еще одним документом Зеленский назначил Илью Витюка на пост начальника департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

Что известно о Покладе и Витюке?

Поклад был начальником 5-го управления Департамента контрразведки Службы безопасности Украины. Он руководил операцией по задержанию сотрудника Антитеррористического центра при СБУ Юрия Расюка и генерал-майора спецслужбы Валерия Шайтанова.

Последнего подозревают в госизмене и подготовке терактов. Шайтанову инкриминируются подготовку убийства Адама Осмаева по заказу российских спецслужб.

Витюк занимал в СБУ должность начальника управления департамента кибербезопасности.

В начале ноября Зеленский уволил начальника Управления разведки Администрации Государственной пограничной службы Украины Вячеслава Демченко.

Фокус ранее писал, что во время пресс-конференции Зеленский говорил о возможной попытке госпереворота в Украине с участием бизнесмена Рината Ахметова.

Журналист BuzzFeed говорил, что одним из заговорщиков может быть экс-руководитель ГУ МВД в Полтаве Эдуард Федосов, а куратором операции – сотрудник ФСБ Василий Лаптев.

Федосов отрицал причастность к возможному государственному перевороту.

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