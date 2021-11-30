Напередодні можливого "держперевороту" Зеленський призначив нового главу контррозвідки СБУ

Олександр Поклад управлятиме департаментом контррозвідки Служби безпеки України замість нещодавно звільненого Олександра Руснака.

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Олександра Поклада на посаду начальника департаменту контррозвідки Служби безпеки України. Документ опублікував Офіс президента.

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"Призначити Поклада Олександра Валентиновича начальником департаменту контррозвідки Служби безпеки України", — йдеться у президентському указі.

Поклад зайняв місце звільненого генерал-майора Олександра Руснака.

Ще одним документом Зеленський призначив Іллю Вітюк на посаду начальника департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

Що відомо про Поклада та Вітюка?

Поклад був начальником 5-го управління Департаменту контррозвідки Служби безпеки України. Він керував операцією із затримання співробітника Антитерористичного центру при СБУ Юрія Расюка та генерал-майора спецслужби Валерія Шайтанова.

Останнього підозрюють у держзраді та підготовці терактів. Шайтанову інкримінують підготовку вбивства Адама Осмаєва на замовлення російських спецслужб.

Вітюк займав в СБУ посаду начальника управління департаменту кібербезпеки.

На початку листопада Зеленський звільнив начальника Управління розвідки Адміністрації Державної прикордонної служби України В'ячеслава Демченка.

Фокус раніше писав, що під час пресконференції Зеленський говорив про можливу спробу держперевороту в Україні за участю бізнесмена Ріната Ахметова.

Журналіст BuzzFeed говорив, що одним із змовників може бути екскерівник ГУ МВС у Полтаві Едуард Федосов, а куратором операції — співробітник ФСБ Василь Лаптєв.

Федосов заперечував причетність до можливого державного перевороту.