"Ахметова бачив лише по телевізору", — колишній силовик заперечує причетність до держперевороту

Едуард Федосов запевняє, що перебуває на пенсії та не займається якимись протиправними діями. Втім, за потреби він готовий пройти поліграф.

Колишній керівник Головного управління Міністерства внутрішніх справ (ГУ МВС) у Полтавській області Едуард Федосов у коментарі виданню "Українська правда" заявив про свою непричетність до можливого державного перевороту, про який розповів президент Володимир Зеленський під час пресконференції 26 листопада.

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Федосов запевнив, що він перебуває на пенсії, не займається жодними протиправними діями та готовий пройти поліграф. Також ексглава ГУ МВС у Полтавській області повідомив, що може прийти до будь-якого правоохоронного органу, якщо мова взагалі про нього.

"Тому що йдеться про Федосова Едуарда, який проживає в Криму, а я перебуваю в Києві. Можливо, хтось використав моє ім'я, може ще щось", — зазначив Федосов.

У розмові з журналістами колишній силовик наголосив, що після того, як звільнився за власним бажанням із МВС у 2014 році, живе у Києві, а в Криму не був з 2012 року.

Також Федосов запевняє, що бачив бізнесмена Ріната Ахметова лише по телевізору та був здивований оприлюдненою інформацією про свою нібито "причетність до держперевороту".

Раніше журналіст проекту Buzzfeed News зі США Крістофер Міллер оприлюднив імена людей, які, за його інформацією, причетні до підготовки держперевороту в Україні. Крім Федосова, повідомив американець, до можливого повалення влади в країні можуть мати відношення офіцер ФСБ РФ Василь Лаптєв та колишні співробітники МВС України Олексій Васильєв та Василь Грицак. Міллер стверджував, що всі три українські екссиловики "перебувають у Криму".

Федосов у коментарі журналістам розповів, що востаннє розмовляв із Грицаком у 2018-2019 роках, а з Васильєвим — кілька днів тому телефоном.

Нагадаємо, під час пресконференції, яка відбулася 26 листопада, Зеленський розповів, що 1-2 грудня в Україні може відбутися державний переворот. За словами президента, до цієї ініціативи може бути причетний і Ахметов. Сам бізнесмен пізніше оприлюднив заяву, в якій назвав слова Зеленського про свою причетність до можливого держперевороту "суцільною брехнею".