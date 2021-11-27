"Ахметова видел лишь по телевизору", — бывший силовик отрицает причастность к госперевороту

Эдуард Федосов уверяет, что находится на пенсии и не занимается какими-то противоправными действиями. Впрочем, при необходимости он готов пройти полиграф.

Бывший руководитель Главного управления Министерства внутренних дел (ГУ МВД) в Полтавской области Эдуард Федосов в комментарии изданию "Украинская правда" заявил о своей непричастности к возможному государственному перевороту, о котором рассказал президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции 26 ноября.

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Федосов заверил, что он находится на пенсии, не занимается какими-либо противоправными действиями и готов пройти полиграф. Также экс-глава ГУ МВД в Полтавской области сообщил, что может прийти в любой правоохранительный орган, если речь вообще о нем.

"Потому что речь идет о проживающем в Крыму Федосове Эдуарде, а я нахожусь в Киеве. Возможно, кто-то использовал мое имя, может еще что-то", — отметил Федосов.

В разговоре с журналистами бывший силовик подчеркнул, что после того, как уволился по собственному желанию из МВД в 2014 году, живет в Киеве, а в Крыму не был с 2012 года.

Также Федосов уверяет, что видел бизнесмена Рината Ахметова только по телевизору и был обнародованной информации о своей якобы "причастности к госперевороту".

Ранее журналист проекта Buzzfeed News из США Кристофер Миллер обнародовал имена людей, которые, по его информации, причастны к подготовке госпереворота в Украине. Помимо Федосова, по информации американца, к возможному свержению власти в стране могут иметь отношение офицер ФСБ РФ Василий Лаптев и бывшие сотрудники МВД Украины Алексей Васильев и Василий Грицак. Миллер утверждал, что все три украинских экс-силовика "находятся в Крыму".

Федосов в комментарии журналистам рассказал, что последний раз разговаривал с Грицаком в 2018-2019 годах, а с Васильевым — несколько дней назад по телефону.

Напомним, в ходе пресс-конференции, которая прошла 26 ноября, Зеленский рассказал, что 1-2 декабря в Украине может состояться государственный переворот. По словам президента, к этой инициативе может быть причастен и Ахметов. Сам бизнесмен позже обнародовал заявление, в котором назвал слова Зеленского о своей причастности к возможному госперевороту "сплошной ложью".