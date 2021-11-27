Журналист Buzzfeed рассказал, кто может устроить госпереворот в Украине

Одним из заговорщиков назвали экс-главу ГУ МВД в Полтаве Эдуарда Федосова, который отрицает свое участие в попытке отобрать власть у Владимира Зеленского.

Журналист проекта Buzzfeed News из США Кристофер Миллер раскрыл возможных организаторов государственного переворота в Украине. Он назвал имена на своей странице в Twitter, ссылаясь на собственные источники в Офисе президента Владимира Зеленского.

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По словам Кристофера Миллера, собеседник зачитал ему по телефону расшифровку аудиозаписи беседы между заговорщиками, которую получил Офис президента. Сотрудники ведомства потратили более двух дней на идентификацию и планируют передать файл в США в ближайшие дни. Источник предположил, что Владимир Зеленский публично назвал имя Рината Ахметова и связал его с возможным заговором в попытке "объявить перемирие" с олигархами, против которых боролся на политической арене.

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"Источник, близкий к Зеленскому, ясно дал понять, что доказательства, которыми располагает Украина, не показывают прямого участия олигарха Рината Ахметова, но что он упоминается четырьмя предполагаемыми заговорщиками, которые говорят, что им "необходимо быть готовыми к переезду и работе с Ахметовым", — подчеркнул Кристофер Миллер.

Согласно записи, куратором процесса является офицер ФСБ РФ Василий Лаптев. Под его началом работают бывшие сотрудники МВД Украины Алексей Васильев, Василий Грицак и Эдуард Федосов, предположительно, все они сейчас находятся в оккупированном Крыму.

Американец также оставил ссылку на досье на уроженца Донецкой области Эдуарда Федосова, опубликованное на новостном сайте "Полтавщина". Там указано, что он с 2011 по 2014 год работал начальником Главного управления МВД в Полтавской области, дослужился до звания генерал-майора милиции.

[ + – ] Эдуард Федосов Фото: vesti.ua

"То, что я услышал, не походило на подробный и хорошо продуманный план. Предлагалось дестабилизировать Украину изнутри, используя нынешнюю напряженность между Киевом и Москвой, Зеленским и Ахметовым. Планируемая на 1 декабря акция протеста была использована в качестве прикрытия. Похоже, что идея заключалась в том, чтобы привлечь внимание людей Ахметова. Но неясно, удалось ли это", — рассказал сотрудник Buzzfeed News.

Vesti.ua связались с Эдуардом Федосовым, который отрицает свое участие в подготовке к государственному перевороту. Полтавский экс-милиционер утверждает, что после выхода на пенсию он живет в Киеве, а Крым последний раз посещал около десяти лет назад. С Василием Грицаком и Алексеев Васильевым генерал-майор общался только по телефону.

Ранее во время пресс-конференции Владимир Зеленский сообщил о возможном госперевороте с участием олигарха Рината Ахметова. По словам президента, события могут произойти в первых числах декабря. Он упомянул представителей из России и Украины, которые упоминали Олигарха.