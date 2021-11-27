Журналіст Buzzfeed розповів, хто може влаштувати держпереворот в Україні

Одним із змовників назвали екс-главу ГУ МВС у Полтаві Едуарда Федосова, який заперечує свою участь у спробі відібрати владу у Володимира Зеленського.

Журналіст проекту Buzzfeed News із США Крістофер Міллер розкрив можливих організаторів державного перевороту в Україні. Він назвав імена на своїй сторінці у Twitter, посилаючись на власні джерела в Офісі президента Володимира Зеленського.

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За словами Крістофера Міллера, співрозмовник зачитав йому по телефону розшифровку аудіозапису розмови між змовниками, яку отримав Офіс президента. Співробітники відомства витратили більше двох днів на ідентифікацію та планують передати файл до США найближчими днями. Джерело припустило, що Володимир Зеленський публічно назвав ім'я Ріната Ахметова і пов'язав його з можливою змовою, намагаючись "оголосити перемир'я" з олігархами, проти яких боровся на політичній арені.

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"Джерело, близьке до Зеленського, ясно дало зрозуміти, що докази, які має Україна, не показують прямої участі олігарха Ріната Ахметова, але що він згадується чотирма ймовірними змовниками, які кажуть, що їм "необхідно бути готовими до переїзду та роботи з Ахметовим", — Наголосив Крістофер Міллер.

Згідно з записом, куратором процесу є офіцер ФСБ РФ Василь Лаптєв. Під його керівництвом працюють колишні співробітники МВС України Олексій Васильєв, Василь Грицак та Едуард Федосов, ймовірно, всі вони зараз перебувають в окупованому Криму.

Американець також залишив посилання на досьє на уродженця Донецької області Едуарда Федосова, опубліковане на сайті новин "Полтавщина". Там зазначено, що він із 2011 по 2014 рік працював начальником Головного управління МВС у Полтавській області, дослужився до звання генерал-майора міліції.

[ + – ] Едуард Федосов Фото: vesti.ua

"Те, що я почув, не було схожим на докладний і добре продуманий план. Пропонувалося дестабілізувати Україну зсередини, використовуючи нинішню напруженість між Києвом і Москвою, Зеленським і Ахметовим. Запланована на 1 грудня акція протесту була використана як прикриття. Схоже, що ідея укладалася. в тому, щоб привернути увагу людей Ахметова. Але неясно, чи це вдалося", — розповів співробітник Buzzfeed News.

Vesti.ua зв'язалися з Едуардом Федосовим, який заперечує свою участь у підготовці до державного перевороту. Полтавський екс-міліціонер стверджує, що після виходу на пенсію він живе у Києві, а Крим востаннє відвідував близько десяти років тому. З Василем Грицаком та Олексієм Васильєвим генерал-майор спілкувався лише телефоном.

Раніше під час прес-конференції Володимир Зеленський повідомив про можливий держпереворот за участю олігарха Ріната Ахметова. За словами президента, події можуть відбутися на початку грудня. Він згадав представників із Росії та України, які згадували Олігарха.