У страху великі очі. Чи готує Ахметов державний переворот?

Чи готував Ахметов державний переворот?

На пресконференції, що відбулася сьогодні, Зеленський підірвав інформаційну бомбу: звинувативши олігарха Ріната Ахметова в тому, що той, нібито, готовий взяти участь у державному перевороті. Щоправда, зробив це Зеленський дуже непереконливо: якось буденно та несерйозно. Таким сумним тоном і так неемоційно можна оголосити, скажімо, про звільнення якогось корумпованого чиновника або про поганий урожай зернових, але ніяк не про підготовку державного перевороту, у якому бере участь найбагатша людина України.

І це зараз, коли служба військової розвідки доводить, що на початку наступного року Росія планує розпочати вторгнення в Україну. Державний переворот, який може привести країну до громадянської війни!

Якщо, як стверджує Зеленський, він має певні докази того, що Ахметов бере участь у держперевороті, який нібито фінансує Росія, то чому його й інших учасників змови не заарештовано?

Усе це змушує засумніватися, що Ахметов справді брав участь у підготовці державного перевороту.

Із іншого боку, не маючи жодних підстав, Зеленський не зважився б на таке серйозне звинувачення.

Спробуємо розібратися в цьому. І почнемо з відповіді на запитання:

Що таке державний переворот?

Із цією метою звернемося до двох експертів із питань державних переворотів із Університету Кентуккі Jonathan M Powell & Clayton L Thyne. У своїй статті "Global instances of coups from 1950 to 2010: A new dataset," вони дають визначення державного перевороту:

Державний переворот — це незаконна спроба військових чи інших еліт, які вже перебувають усередині державного апарату, усунути чинну владу.

У цьому визначенні важливо виділити два важливі моменти:

1. Незаконна спроба.

Що таке незаконна спроба? А що таке законна спроба усунення влади? А чи можна законно зміщувати владу?

Відповідь: Так, можна.

Як? Через ПОЛІТИЧНИЙ тиск за допомогою незадоволених мас суспільства. Якщо влада неефективна, якщо вона корумпована, імпотентна тощо, то опозиція та суспільство цілком можуть вдатися до засобів політичного тиску з метою усунення влади, не чекаючи виборів. Це відбувалося у світі часто-густо, і це невід'ємне право людей, гарантоване правом на мирні збори та мітинги.

2. Другий момент — це залучення до перевороту тієї частини еліти, яка вже служить у державному чи політичному апараті чинної влади.

Ідеться, головним чином, про офіцерів і генералів, вищих чиновників, які завдяки своїм таємним знанням, навичкам, завдяки своєму обертанню у вищих колах та впливу в чинному режимі можуть натиснути та примусити вищих посадових осіб подати у відставку методами погроз і шантажу.

Тобто державний переворот — це внутрішній конфлікт усередині чинного державного апарату та незаконна зміна влади через внутрішньоелітний тиск, а не через механізм політичного тиску та не через вибори.

Як я писав кілька днів тому, проти Зеленського зараз організовано спробу усунення його від влади за допомогою штучного нагнітання істерії справи "вагнерівців". Проте усунення планувалося з допомогою цілком законного політичного тиску, з допомогою майдану, враховуючи різке падіння популярності Зеленського, неефективності управління країною, його кумівства, фаворитизму тощо.

Очевидно, у цій схемі усунення Зеленського суто законними методами Ахметов представляв для Зеленського найбільшу загрозу завдяки своїм величезним фінансовим можливостям.

Цілком можливо, що підготовку майдану патріотів Зеленський вважає за державний переворот. Але це не так. Янукович також вважав, і, мабуть, досі вважає, що проти нього було здійснено державний переворот. Майдан — це народний заколот, це реакція суспільства на погане управління, на корупцію, на кумівство, на енергетичну кризу.

І якщо люди вийдуть на площу, то значить, Зеленський це заслужив.

Сьогоднішня пресконференція Зеленського — це його спроба запобігти майдану патріотів, який готує Порошенко й інші олігархи.

Загалом Зеленський мав дуже слабкий, розгублений, непереконливий вигляд. Відчувається, що він уже багато в чому втратив важелі управління країною й лише пасивно спостерігає за подіями, що відбуваються. Якщо йому не пощастить і зима буде холодною, то питання про достроковий його відхід стане практично неминучим.

Першоджерело.