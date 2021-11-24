Небезпечна гра Порошенка. Чи реальний новий майдан через "Вагнергейт"

Що означає ультиматум Зеленському, щоб до 1 грудня він звільнив Андрія Єрмака, який виставив президенту Петро Порошенко? У разі відмови Порошенко загрожує розпочати майдан.

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У чому сенс гри, якщо цілком зрозуміло, що Зеленський не звільнить Єрмака?

Відповідь, на мою думку, очевидна: Порошенко діє від імені певних сил у США, які поставили за мету усунути Зеленського від влади внаслідок короткострокового народного бунту (3-5 днів). Американці, при цьому, повинні забезпечити такий тиск за всіма напрямками, який змусить Зеленського швидко подати у відставку, певна річ, під певні гарантії безпеки.

Важливо не допустити тривалого та кривавого майдану, інакше цим негайно скористається Росія. Усе має пройти "демократично": народ вийшов на Майдан, президент послухав претензії народу, погодився з аргументами, визнав свої помилки та погодився піти у відставку.

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Але що ж далі?

Тут я вже не маю сумнівів, що далі Порошенко вносить у ВР проєкт Конституції, який передбачає:

вибори президента у ВР;

скасування положення про керівництво президентом зовнішньої політики країни;

ліквідацію всіх виконавчих функцій президента та перетворення України на суто парламентську республіку.

Американці вже переконалися, що їм важко взяти під контроль Україну та провести необхідні реформи, коли є президент, який фактично знаходиться поза правовим полем, всенародно обраний, якого неможливо усунути від влади за процедурою імпічменту в разі узурпації ним влади чи створення ним корупційного клану, що постійно та відбувається в Україні.

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Той факт, що американці, як тільки не тиснули, але не змогли добитися від Зеленського "голови" Коломойського та проведення необхідних їм реформ у силових і правоохоронних відомствах, остаточно переконав їх, що необхідно змінювати політичну систему. Уся виконавча влада має перейти до прем'єр-міністра, який ніколи не зможе так узурпувати владу, як роблять наші президенти, бо:

- прем'єр не має такого імунітету від кримінального переслідування, як президент.

- прем'єра можна звільнити за один день, домовившись із кількома керівниками фракцій.

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Очевидно, що вся істерія довкола "Вагнергейта" була спеціально спланована для того, щоб звинуватити Зеленського та Єрмака у таких гріхах, які вивели б на Майдан патріотичну частину суспільства.

Патріоти вийдуть, на те вони й патріоти, а обиватель не вийде, бо обивателю на справу вагнерівців начхати. Ставка зроблена на патріотів.

Для того, щоб Росія не скористалася моментом, заздалегідь спланували істерію з приводу того, що Путін, нібито, концентрує війська по периметру України. Американцям важливо утримати Росію на період турбулентності. З цією метою також максимально затягується сертифікація ПП-2: Путін не наважиться на відновлення бойових дій на Донбасі, доки не буде запущено ПП-2.

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Реалізація цього сценарію означатиме взяття України під повний контроль США. По суті, американці визнали, що в нинішньому своєму стані Україна це failed state, що українське суспільство, на жаль, самостійно не в змозі реформувати країну і подолати корупцію, що воно продовжуватиме приводити до влади артистів, спортсменів, шахраїв, злодіїв та авантюристів.

Порошенко, зрозуміло, бачить великі перспективи для себе особисто у цій великій грі. Точніше, він бачить себе прем'єр-міністром. Але тут уже як вийде.

Проте все може піти зовсім не за сценарієм. Точніше, ВСЕ та ЗАВЖДИ йде не за сценарієм. І Росію можуть не втримати, і майдан може піти не за планом, і Зеленський з Коломойським можуть упертись, і нашим олігархам можуть не сподобатися перспективи повного контролю американців над країною, і несподівані провокації можуть бути, і Конституція може не набрати необхідних голосів, і народу може не сподобатися, що в нього забрали право приводити до влади клоунів і скоморохів.

Загалом усе досить ризиковано. Але нинішнє становище України просто тупикове і, якщо нічого не змінювати, попереду взагалі немає жодного оптимістичного сценарію майбутнього. Там просто морок!

Загроза, як відомо, сильніша за її виконання. Порошенко показав Зеленському можливий сценарій і запропонував подумати до 1 грудня. Усе серйозніше, ніж багато хто думає.

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