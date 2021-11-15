Справа про середній палець. Як допити Гео Лероса вдарять по Зеленському та Єрмаку

Немає сумнівів, що Зеленський із Єрмаком уже кусають лікті, нарікаючи, що зв'язалися з Гео Леросом.

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Середній палець як символ перемоги англійців над французами, як символ безкомпромісної боротьби до перемоги та глава Офісу президента Андрій Єрмак, який, на думку Лероса, інтерпретував цей самий "палець" на свій рахунок відповідно до своєї передбачуваної орієнтації, — все це безумовно, домашні підготування, які були розроблені Леросом (а точніше, Порошенком, який стоїть за ним) для цієї конкретної провокації.

Зеленський же, як дурна рибка, рефлекторно заковтнув блешню.

Тепер кожен допит Лероса перетвориться на своєрідний "Квартал — 69", де автор жесту безжально знущатиметься над Зеленським і Єрмаком, збираючи натовпи журналістів.

Характер робить долю. Зеленський — це дріб'язковий, мстивий нарцис, який не може переносити критику. І його противники чудово використовують ці риси його характеру, підкидаючи йому прості подразники. Його розводять, як примхливу дитину.

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Немає сумніву, що ДБР отримає команду тихо спускати справу про "палець" Лероса на гальма, щоб не ганьбитися.

На ОП шкода дивитися: там зібралася зграя амбітних, але недалеких рвачів і нуворишів, де всі воюють одне проти одного, розводячи Зеленського у своїх меркантильних інтересах. Як я вже неодноразово писав, ці люди не здатні спрогнозувати свої дії навіть на один крок уперед.

Чекаю на появу Лероса в Шустера, де він не відмовить собі в задоволенні на потіху публіці, в подробицях описувати причини хворобливої реакції Єрмака на бойовий жест англійських лучників.

Першоджерело.