Пани б'ються. Чому в боротьбі Зеленського з олігархами не видно інтересів українців

Подивився нарешті останнє звернення президента України Володимира Зеленського до народу України. Перша рефлексія – як не крути, виступає він однозначно краще за свого попередника. Погоджуся, що під час кризи президент має поводитись саме так: брати на себе відповідальність за долю країни та діяти рішуче та жорстко.

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Щиро аплодую президенту за чітку позицію щодо вакцинації (хоча 36% прихильників "Слуги народу" і не збираються щепитися проти COVID-19). Саме так має чинити політик-лідер, а не політик-флюгер.

Думаю, більшість українців аплодуватимуть наступному пасажу з виступу глави держави: "Вже не пригадати, хто кого створив: політики, які прагнули володіти великими статками, чи власники великих статків, які прагнули володіти політиками. Але і перші, і другі ніколи не мали Батьківщини. Україна для них просто ресурсна база. Державний інтерес для них – незнайомі, смішні слова. А державний бюджет – джерело заробітку. Політика олігархів-політиків або політиків-олігархів проста. Ресурси не для всіх, а тільки для них. Закон для всіх, та тільки не для них. Вони купують депутатів, які лобіюють їхні інтереси, правоохоронців, які це не помічають, і суддів, які це прощають. А свої медіа перетворюють на артилерію проти держави і конкурентів".

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А далі мені пригадався старий анекдот про онуку декабриста Волконського. Москва, початок 1918-го року. На вулицях чутно стрілкотню гвинтівок та як рвуться гарматні стрільна. Скрізь хаос, крики, гамір… Виходить ця аристократка, онука декабриста Волконського, зі свого маєтку на вулицю, бачить збудженого солдата з червоним бантом і питає: що коїться? Він натхненно відповідає: революція! Тоді онука уточнює: а за що борються революціонери? Солдат: за те, аби в Росії не було багатих! Тоді княгиня Волконська зідхає: а мій дід, Сергій Григорович, тридцять років провів на каторзі, бо прагнув, аби в Росії не було бідних…

Ок, Володимире Олександровичу, демонтувати олігархічну Україну безумовно потрібно. Олігархічний каркас української державності застарів, прогнив, не забезпечив Україні технологічних проривів чи гідного місця на глобальних ринках. З виробників ракет і літаків Україна – за посередництва олігархів – перетворилась на великого постачальника сировини та робочої сили у більш успішні країни. Сьогодні очевидно: українські ФПГ не стали вітчизняним аналогом південнокорейських чеболів. Тут я з Вами згоден на 100%.

А от далі починаються наші розбіжності. Колись, під час перевиборчої кампанії, Ви назвали свою передвиборчу програму "Я розповім вам про країну своєї мрії…". В мене, який доволі довго прожив в США, слово "мрія" у політичному контексті завжди асоціюватиметься з славнозвісною промовою Мартіна Лютера Кінга "I have a dream…" .

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Візія великого борця за громадянські права була простою і зрозумілою:

"Я маю мрію, що одного прекрасного дня нація підніметься і зрозуміє … що всі люди створені рівними … Я маю мрію про те, щоб в один прекрасний день на червоних пагорбах Джорджії сини колишніх рабів і сини колишніх рабовласників могли сісти за спільний стіл братства … Я маю мрію про те, що одного прекрасного дня навіть штат Міссісіпі, що знемагає від утисків і несправедливості, перетвориться на оазис свободи і справедливості. Я маю мрію!"

Яку візію України маєте ви, Володимире Зеленський? Україна без олігархів? Україна без опозиції? А може, треба своєчасно сформулювати, якою Україна має бути? Що поєднує 40 мільйонів українців, про яких ви згадали, в єдину націю? Який суспільний договір у цієї нації з владою, яку вона обирає?

У чому ми маємо бути єдині, аби вистояти перед катастрофічними викликами, які насуваються на Україну, а де має залишитись простір нашої свободи і розмаїтості, наступ на який не може виправдати жодна криза?

Візія може бути різною. Як, приміром, у 62-го британського прем'єр-міністра Клемента Еттлі, головного архітектора держави загального добробуту на Туманному Альбіоні: "що потрібно Великобританії тепер, то це добре спроєктовані й добре побудовані міста, парки й спортивні майданчики, будинки й школи, заводи й магазини". А може бути як у 71-ої очільниці уряду Її Величності радикальної прихильниці ринку Маргарет Тетчер: "Немає такого поняття, як суспільство. Є окремі чоловіки і жінки, і є сім’ї"." Але візія у справжнього лідера має бути!!!

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Ви щось обмовились у своєму виступі про рівність усіх перед законом. Для такої розмаїтої нації як українці, рівність перед справедливим законом, однакові правила гри для всіх, коли вододіл законний/незаконний стає важливішим за розмежування "свій"/"чужий", могли б дійсно стати національною ідеєю.

Але як Президент, який є гарантом "додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина", може закликати громадян "жити за законом, аби не потрапляти в списки РНБОУ", якщо ці "списки" відверто антиконституційні за формою та свавільні за змістом?

Виходить, Володимир Олександрович просто хоче помінятися з олігархами місцями? Щоб, перефразовуючи президента, закон був "для всіх, але не для нас"?

На жаль, я не почув у Вашому виступі, пане Президенте, нічого подібного до Геттісбурзької промови одного з величніших президентів світу: "Це покликання нас, живих, присвятити себе тій незавершеній справі, якій полеглі на цьому полі так шляхетно прислужились… що ця Богом бережена нація відродить свободу і що влада народу, яку здійснює народ в інтересах народу, ніколи не щезне з лиця землі…"

Поки я, на жаль, бачу Вашу війну проти олігархів. Вам кинули виклик і Ви його прийняли. Що безумовно викликає на повагу. Але наразі ваша війна з ахметовими, аваковими та іже з ними є війною за владу, але аж ніяк не війною за нас, українських громадян. За наші права і свободи, за наш добробут, за наші життя врешті-решт.

Радше ваша війна до болю нагадує відоме українське прислів’я: "Пани б’ються, а у холопів чуби тріщать!".

Володимире Олександровичу, Ви ж людина зі світу кіно. І напевно дивились чудовий фільм Ельдара Рязанова "Небеса обетованные". Там є маленький епізод, який Вам варто передивлятись знов і знов, коли герой Карцева Соломон з сумом говорить: "Всех евреев перебили, а Россию так и не спасли".

Дивіться, пане президенте, аби у Вас не вийшло саме так з українськими олігархами!

Бо боротися завжди варто не проти, а за. Якщо у Вас немає позитивної візії майбутньої України, шляхетної мрії Мартіна Лютера Кінга чи "великої задачі" Абрахама Лінкольна, ваша сварка з олігархами залишиться не більше, аніж бійкою за право інкасувати Україну.

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