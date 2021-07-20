Президент-канатоходець. Чому будь-який серйозний провал може стати для Зеленського останнім

У чому специфіка поточного моменту? За всіма соцопитуваннями Володимир Зеленський на третьому році правління залишається лідером електоральних рейтингів, рейтингу довіри, зокрема.

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Відповідно, його партія "Слуга народу", яка і не партія взагалі, а партійна тінь Зеленського, теж поки в лідерах.

При цьому, наприклад, премʼєр-міністру Денису Шмигалю довіряють всього 16%, а от не чули про таке цілих 28%. Тобто, в політичному сенсі премʼєра у нас немає. Як немає і уряду в цілому — є департамент ОП із добивання національної економіки.

Верховної Ради, за великим рахунком, теж немає (хоча спікер ВР Дмитро Разумков — є). Тому що існує монобільшість, жорстко керована знову-таки з ОП.

Складається враження, що владна конструкція монолітна, міцна і непохитна. І можна витворяти що завгодно. Але насправді все тримається на одному цвяху — президенті Зеленському.

Він все стягнув під себе, всім рулить за власним свавіллям, причому, якщо раніше артистичні метання спостерігалися тільки у внутрішній політиці, то тепер поширилися і на зовнішню, достатньо згадати ризикований віраж із позикою на "Велике будівництво" у Китаї, що Штати ну точно не обрадує (чекаємо викриттів від НАБУ!).

Відповідно, достатньо одного великого, помітного провалу в кожному з напрямків — і посиплеться все. Що б не трапилося в країні або навколо неї, винен однозначно буде ВОЗ.

Загострення на фронті як спосіб Кремля продавити "Мінськ" — Зеленський. Зрив із виплат бюджетникам і пенсіонерам — Зеленський. Підвищення цін на комуналку через введення в експлуатацію "Північного потоку-2" — Зеленський. Розбірки довкола продажу будь-якої ділянки землі — теж він.

Важливо

Нападники і захисники. До якого типу політиків належить Володимир Зеленський

Не кажучи вже про корупцію. Усе, що погано навколо — персонально Зеленський (а ось якщо добре, то переможців не злічити).

Я до того, що вся ця нинішня рейтингова пишність влади — гранично оманлива. І здатна впасти за лічені місяці.

Упевнений, що Володимиру Зеленському доведеться познайомитися і зі зворотною стороною владної медалі — звинуваченнями в тому, чого він не робив, зрадою, здавалося б, найвірніших друзів, ігноруванням із боку начебто дуже надійних партнерів і, як наслідок, самотністю на жорсткому троні, який норовить перекинутися.

А перший дзвіночок — те, що рейтинг довіри у президента став нижчим за рейтинг недовіри.

Середина президентської каденції ВОЗа настає цієї осені. Це буде дуже показовий період, який багато що визначає.

Першоджерело.