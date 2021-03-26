Нападники і захисники. До якого типу політиків належить Володимир Зеленський

Якщо зводити до архетипів, то керівники національного масштабу бувають двох типів — нападники і захисники. Перші роблять рішучі дії з надією поліпшити ситуацію. Другі — з побоювання, що ситуація погіршиться.

Наприклад, Леонід Кравчук був захисником: він прагнув до незалежності України, щоб не повернутися під диктат Москви в єльцинському виконанні. Леонід Кучма був нападником: будував капіталізм, як він його розумів, щоб керована ним країна зміцнилася і разом з нею зміцнився й він.

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Інше кіно. Чи вдасться Зеленському поліпшити рейтинги боротьбою з Медведчуком

Володимир Зеленський — захисник. Це не похвала і не докір, це об'єктивний факт, як група крові. Свою рішучість (аж до нерозсудливості) ВОЗ (Володимир Олександрович Зеленський) виявляє не тоді, коли потрібен стратегічний прорив, а коли йому, його владі загрожують обставини і суперники.

Він переобрав Верховну Раду, щоб колишня з більшістю від Петра Порошенка не стала йому протистояти. ВОЗ підбирав не тих прем'єр-міністрів, які здатні врятувати падаючу економіку, а щоб голова уряду не склав конкуренції у майбутньому. ВОЗ почав спиняти Віктора Медведчука з партнерами, оскільки ті реально садили його рейтинг.

У цьому ж ключі варто розглядати і боязкі спроби ОП позначити боротьбу з олігархатом.

Останні події — розбирання з прихильниками Сергія Стерненка і наїзд на парамілітарну структуру Семена Семенченка, говорять про те, що президент Зеленський має намір зачистити реальну і потенційну протестну активність.

З самого початку президентства ВОЗа я підкреслював, що американцям він не ризикне заперечувати навіть у необхідних випадках, що видно на прикладі Мотор-Січ. Володимира Путіна ВОЗ не боїться зараз, але вкрай не хотів би опинитися перед ним без міжнародної підтримки.

А ось, агресивної, тим паче збройної вулиці президент Зеленський побоюється серйозно (чуття на проблеми у нього таки є).

Якщо підстрахуватися від замовних протестів президент хоче, щоб серйозно обнулити олігархат і знайти політичних союзників, щоб почати очищення і оздоровлення економіки, то це можна тільки вітати.

Але, якщо це підготовка до рішень, які українське суспільство початково не сприймає, то країну чекають серйозні потрясіння.

До речі, чи може захисник стати нападником? Тимчасово може, якщо злякається дуже-дуже сильно.

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