Інше кіно. Чи вдасться Зеленському поліпшити рейтинги боротьбою з Медведчуком

Коли рейтинг серіалу падає, сценарна група повинна придумати хід, який поверне глядачів до екрану. Наприклад, зробити твіст характерів в основних персонажів, або ввести який-небудь новий сюжетний поворот.

Вигадати головному герою нового ворога й зіштовхнути їх віч-на-віч. Поставити персонажа в безвихідь і зацікавити глядача результатом цієї сутички.

Глядач повинен бути емоційно завʼязаний на співпереживання з головною дійовою особою, підтримувати його, навіть якщо вчинки улюбленого персонажа далеко неоднозначні з точки зору моральності та моралі.

Завдання авторів — залучити глядача в систему цінностей своїх героїв, змусити їх приміряти її на себе і схвалювати кожен їхній вибір у боротьбі з антагоністами.

У фіналі потрібен бурхливий катарсис, зависання сюжету над невизначеністю і тоді глядач із радістю проковтне гачок на наступний сезон.

Голобородько вже боровся з групою кошерних і некошерних олігархів. МВФ вже їхав від нього ні з чим. Але слуга народу блискуче вирішував складну фінансову ситуацію за допомогою народу, який радісно ніс йому заощадження, витягнуті з матраців і подушок.

Але це Голобородько. Рейтинги серіального героя росли, тому що в сценарії так було написано. У житті, на жаль, все не за сценарієм.

Зеленському потрібен був потужний твіст в його президентській історії. Це мав бути злодій-олігарх, якийсь Голіаф, з яким повинен битися Давид-Зеленський. Портрібно було знайти справжнє зло, причому бажано було все провернути з патріотичним акцентом. На щастя, риторику вже підготував Порошенко: країна-агресор, торгівля з ворогом, 7 років війни.

Медведчук підходив на роль Голіафа ідеально. Втілене зло, кум Того, Хто Всюди Винен. Досить сміливий, щоб прийняти виклик, і досить інтелігентний, щоб не дати піздюлей всій сценарній групі прямо тут сходах. Ідеальний ворог. Готове опудало для героїзації нинішньої влади.

У боротьбі з ним рейтинг повинен опухнути і нагадати всім про Пріапа. Й, у разі успіху, можна показати результативність політики "Грабуй награбоване". З Медведчука є що взяти, якщо постаратися. Відібрати і поділити.

Давид вийшов проти Голіафа. Тремтіть.

Народ завмер біля екранів телевізорів, слухаючи новий сюжетний поворот. Ось, на сцену виходить красуня Оксана Марченко — і в усіх завмирають серця. У третини від захоплення її мужністю, у третини від ненависті до її чоловіка, у третини від заздрості до них обох. Зараз за її майном прийдуть революційні слуги народу з маузерами і мандатами, і конфіскують всі офшори, трубопроводи та обленерго!

Щоправда, як забирати оформлене згідно із законом, ніхто не знає. І не факт, що якщо вдасться забрати, це означатиме повернення активів народу. Оператор зміниться, грошові потоки потечуть через інші компанії, замість "лиходія" Медведчука зʼявляться інші люди. І зароблятимуть на торгівлі з ворогом, але їм це буде дозволено.

Як же можна заборонити торгувати хорошим людям? Тим більше, що дизельне паливо нам потрібне, антрацити потрібні, атомне паливо все ще потрібне… і це все є у ворога. І він готовий це все продати.

І більше взяти необхідне ніде. Тому що патріотизмом будинок опалити не можна, як не намагайся. І в технології його використовувати складно. І ядерна реакція з не вийде!

Змінити виконавця на схемах — це не означає перемогти корупцію. Це про зовсім інше кіно.

Але з безглуздого шоу виходить чудова димова завіса!

Проте про МВФ, який поїхав, усі забудуть, про зірвану вакцинацію, про скалічену енергетику, про провалену гуманітарну політику, про те, що не треба припиняти стріляти, тим більше, що цього реально не досить для миру на Донбасі.

Зміна риторики — чудовий сюжетний хід. Боротьба із жадібним ворогом — чудова інтрига. Зараз домалюють внутрішніх саботажників, які заважають йти до світлого майбутнього, почнуть виганяти в боротьбі за чистоту рядів…

І, можна писати синопсис другого сезону. Продовження шоу гарантоване! Народ любить прості тези: забрати й поділити — це наше все! А грабувати награбоване — це взагалі знайома тема. Законність завжди програє революційній справедливості за привабливістю для ширмас і за ефективністю в перерозподілі грошових потоків.

Але, як же це піднімає рейтинги! Прямо до захмарних висот!

Цікаво, чим закінчиться сезон? Що ще подарують нам сценаристи шоу "Слуга Народу"? Навіть і припустити страшно, настільки вони талановиті…

Щоправда, дивитися на розвиток сюжету зсередини може бути заняттям ризиковим і малоприємним, але…

Це наша батьківщина, синку! І подітися нам нікуди, доведеться додивитися до кінця!

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Публікується за згодою автора.