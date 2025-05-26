Здаватися не можна: або ми вивернемося, або бути нам федеральним округом РФ років сто

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Я сподіваюся, що більшість тих, хто мав ілюзії з приводу війни, миру, Путіна і Трампа злегка протверезіли?

Це радує.

Реальність така, яка є, і всі спроби її відлакувати закінчуються депресіями. А депресія для країни, що воює, — це практично вирок.

Я не буду повторюватися, багато разів писав про те, що у РФ немає жодної причини завершувати цю війну.

Війна — це їхнє середовище існування.

Їхня економіка жиріє на крові та військових замовленнях. Це не назавжди, але зараз вони чудово користуються моментом.

Війна цементує російське суспільство. Вона видавила з країни тих, хто міг змінити долю Росії... внутрішня суть перемогла проблиски розуму.

Нинішні герої Росії — мерзота, що марширує під патріотичні крики. Низькі люди, якщо за Кінгом. Це не на рік, не на два — це уроки мужності, книжки, фільми про те, як мужні російські гвардійці намагалися захистити жителів Бучі від англосаксів і майже захистили...

Поки живий Путін, Медведєв, Степашин, Мединський та інша кремлівська с*ань, розвороту до миру не буде. Упирям мир без потреби.

Нам потрібно готуватися до гри вдовгу. Я тверджу про це з перших днів повномасштабки. Це війна ідей, а не людей. Або ми вивернемося, або бути нам федеральним округом років сто, як мінімум. Або 350, як уже було.

І тих, хто думає, що буде повернення в СРСР, хочу засмутити додатково. СРСР не буде. Сучасна Росія — це навіть не про імітацію соціальної справедливості, типу радянського минулого. І не українська "диктатура". Це справжнісінький звіриний оскал капіталізму, керований спецслужбами, бандитами і силовиками.

Держиморди з сучасними методами контролю швидко навчать п**дливих українських громадян любити нову батьківщину і пояснять різницю між страшною диктатурою Зеленського і свободою по-путінськи. На особливо нетямущих чекають віртуози з володіння валянням з піском і умільці з нанесення "Новачка" на труси — залежно від ступеня нетямущості.

Ми можемо домовитися з росіянами, якщо їх змусять із нами домовитися (написав і невесело посміхнувся — самому смішно і сумно) або воювати ще рік-два, якщо буде на що і кому.

Але здаватися на їхню милість, як кричать деякі, це не вихід. Це буде нова Буча в розмірах окупованої території.

Люди в Бучі за зброю не бралися, нагадаю. Для того, щоб убивати, росіянам не треба ні приводу, ні причини.

Достатньо мати можливість.

Я не закликаю до війни до останнього українця. Я просто намагаюся пояснити, що пропонується як альтернатива.

І боюся, що у нас не так багато варіантів для виживання.

Точніше, один варіант — не лягти під ворога.

Якщо вдасться це зробити через домовленості — чудово. Якщо не вдасться домовитися, то немає іншого шляху, ніж кісткою стати в їхній жадібній глотці.

Русский мир — це не Достоєвський і не Ермітаж, це спалені трупи зґвалтованих жінок на узбіччі Житомирської траси.

Просто пам'ятайте про це, коли вимовляєте фразу: "Мир за будь-яку ціну".

З Ірпеня вона звучить інакше, ніж із Мельбурна, Дортмунда чи Оттави.

Здогадуєтеся, чому?

Джерело.

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