Другое кино. Удастся ли Зеленскому поправить рейтинги борьбой с Медведчуком

Когда рейтинг сериала падает, сценарная группа должна придумать ход, который вернет зрителей к экрану. Например, сделать твист характеров у основных персонажей, или ввести какой-нибудь новый сюжетный поворот.

Придумать главному герою нового врага и столкнуть их лицом к лицу. Поставить персонажа в безвыходную ситуацию и заинтриговать зрителя исходом этой схватки.

Зритель должен быть эмоционально завязан на сопереживание с главным действующим лицом, поддерживать его, даже если поступки любимого персонажа далеко неоднозначны с точки зрения нравственности и морали.

Задача авторов — вовлечь зрителя в систему ценностей своих героев, заставить их примерять ее на себя и одобрять каждый их выбор в борьбе с антагонистами.

В финале нужен бурный катарсис, зависание сюжета над неопределенностью и зритель с радостью проглотит крючок на следующий сезон.

Голобородько уже боролся с группой кошерных и некошерных олигархов. МВФ уже уезжал от него ни с чем. Но слуга народа блистательно решал сложную финансовую ситуацию с помощью народа, который радостно нес ему сбережения, извлеченные из матрасов и подушек.

Но это Голобородько. Рейтинги сериального героя росли, потому что в сценарии так было написано. В жизни, увы, все не по сценарию.

Зеленскому нужен был мощный твист в его президентской истории. Нужен был злодей-олигарх, некий Голиаф, с которым должен сразиться Давид-Зеленский. Зло должно было обрести лицо, причем желательно было все провернуть с патриотическим акцентом. Благо, риторику уже подготовил Порошенко: страна-агрессор, торговля с врагом, 7 лет войны.

Медведчук подходил на роль Голиафа идеально. Воплощенное зло, кум Того, Кто Во Всем Виноват. Достаточно смелый, чтобы принять вызов, и достаточно интеллигентный, чтобы не дать пиздюлей всей сценарной группе тут же на лестнице. Идеальный враг. Готовое пугало для героизации нынешней власти.

В борьбе с ним рейтинг должен опухнуть и напомнить всем о Приапе. И, в случае успеха, можно показать результативность политики "Грабь награбленное". С Медведчука есть чего взять, если постараться. Отобрать и поделить.

Давид вышел против Голиафа. Трепещите.

Народ замер у экранов телевизоров, внимая новому сюжетному повороту. Вот, на сцену выходит красавица Оксана Марченко — и у всех замирают сердца. У трети от восхищения ее мужеством, у трети от ненависти к ее мужу, у трети от зависти к ним обоим. Сейчас за ее имуществом придут революционные слуги народа с маузерами и мандатами, и конфискуют все офшоры, трубопроводы и облэнерго!

Правда, как отнимать оформленное по закону, никто не знает. И не факт, что если получится отобрать, это будет означать возвращение активов народу. Оператор поменяется, денежные потоки потекут через другие компании, вместо "злодея" Медведчука появятся другие люди. И будут зарабатывать на торговле с врагом, но им это будет разрешено.

Как же можно запретить торговать хорошим людям? Тем более, что дизельное топливо нам нужно, антрациты нужны, атомное топливо все еще нужно… и это все есть у врага. И он готов это все продать.

И больше взять необходимое негде. Потому что патриотизмом дом отопить нельзя, как не пытайся. И в технологии его использовать сложно. И ядерная реакция на нем не идет!

Поменять исполнителя на схемах — это не означает победить коррупцию. Это о совсем другом кино.

Но из бессмысленного шоу получается отличная дымовая завеса!

Зато об уехавшем МВФ все забудут, о сорванной вакцинации, об искалеченнной энергетике, о проваленной гуманитарной политике, о том, что не надо прекращать стрелять, тем более, что этого явно не достаточно для мира на Донбассе.

Смена риторики — отличный сюжетный ход. Борьба с алчным врагом — превосходная интрига. Сейчас дорисуют внутренних саботажников, мешающих идти к светлому будущему, начнут выгонять в борьбе за чистоту рядов…

И, можно писать синопсис второго сезона. Продление шоу гарантировано! Народ любит простые тезисы: отнять и поделить — это наше все! А грабить награбленное - это вообще знакомая тема. Законность всегда проигрывает революционной справедливости по привлекательности для ширнармасс и по эффективности в перераспределении денежных потоков.

Но, как же это поднимает рейтинги! Прямо до заоблачных высот!

Интересно, чем кончится сезон? Что еще подарят нам сценаристы шоу "Слуга Народа"? Даже и предположить страшно, настолько они талантливы …

Правда, смотреть на развитие сюжета изнутри может быть занятием рисковым и малоприятным, но…

Это наша родина, сынок! И деваться нам некуда, придется досмотреть до конца!

Первоисточник.

Публикуется с согласия автора.