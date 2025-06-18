Мифы и правда о непробиваемой ПВО: к чему украинцам нужно готовиться осенью 2025 года

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Всю неделю читаю несколько перепостов, о том, как мы могли бы круто, за деньги, которые без толку тратим, создать себе непробиваемую ПВО.

Мол, и разработки есть, и денег достаточно. Свое сделаем, чужое докупим — и ни одна мышь шахедная не проскользнет.

Мысль, конечно, интересная. Судя по тому, что масса людей это все перепостила, то близка и понятна она ширнармассам.

Так как предмет обсуждения более-менее в рамках моей компетенции, позволю себе высказаться.

Запомните. Отлейте в граните. В мире не существует систем ПВО, обеспечивающих 100% защиту. Более того, самые продвинутые и надежные системы для эффективности нуждаются в опытном и продвинутом персонале. Без человеческого фактора ни одна система не взлетит. В мире не существует системы ПВО, которую нельзя было бы перегрузить. Даже если у вас бесконечный запас ракет и в три раза больше пусковых, чем надо. Даже если вы можете позволить себе любые расходы по защите объектов и территорий. Любую, даже самую совершенную систему можно "пробить" при желании. Рассказы о том, что мы уже создали ПВО, апробировали систему и нужно только заплатить деньги — чистое бессовестное вранье в целом, хотя в деталях многое правда. Создать систему и ее испытать — вовсе не значит поставить в серию и снабдить достаточным количеством боеприпасов. На запуск такого изделия в серию могут уйти годы. Даже при всем желании, от испытания до серии — путь не в один и не в два месяца. Боеприпасы — а это сложные ракеты — нужно произвести в количестве, достаточном для непрерывной работы. Это тысячи ракет каждую ночь. А может, и больше, так как попадание в цель с одной ракеты — это круто, но далеко не всегда возможно. 500 дронов в ночь для русских — не предел. Ложные цели в том же количестве стоят не в пример дешевле боевых БПЛА. Запускать они их могут со всех направлений, несколькими волнами, с разной тактикой. Понятно, что тысячи систем малой ПВО дадут неплохой эффект по сбитиям, но, поверьте, часть мопедов все равно пройдут все эшелоны защиты. Работа системы ПВО из тысячи пусковых установок потребует несколько тысяч ракет на ночь и тысячу подготовленных расчетов. Расскажите мне, что все упирается только в деньги. Ага. Дважды. Никто не говорит, что ПВО не надо разрабатывать, покупать, модернизировать, развивать. Все это уже делается, и кое-что очень даже успешно. Но при любом количестве денег это невозможно сделать на завтра. Помните анекдот про девять беременных женщин, которые не родят через месяц, даже если их собрать вместе? Так же и с ПВО. И, повторюсь, ни одна ПВО не даст нам почувствовать себя в безопасности. Это невозможно в принципе. Мы можем ограниченно снизить риски, но с накоплением врагом опыта использования недорогих средств поражения ситуация будет динамично меняться, причем всегда не в нашу пользу. Стоимость ресурса на уничтожение всегда дешевле ресурса на сохранение и защиту. Не верьте тем, кто рассказывает вам о простых решениях. Простые решения — это мясные штурмы на "жигулях" и самокатах. В борьбе систем технологических простых решений не бывает в принципе. Никогда. Посмотрите на Израиль, у которого нет недостатка ни в ракетах, ни в самолетах, ни в живой силе, ни в мозгах, ни в деньгах. Он пропускает удары, и это совсем не легкие пинки по самолюбию. И против него не РФ. И общей границы с Ираном у них нет. Мы, даже на фоне впечатляющего Израиля выглядим вполне себе неплохо. И, несомненно, становимся лучше. Растем.

Я сейчас говорю о том, что знаю, с чем сталкиваюсь. Путь предстоит долгий, но мы в процессе. Мы в пути.

Быстро не получится, просто не будет, но чудес на свете не бывает.

Если что-нибудь активно просырать 30 лет, то рано или поздно ты окажешься среди результатов своей деятельности. Никто и никого прощать не обязан и не будет.

500+ шахедов в сутки + КР + баллистика — это наша реальность. Увы.

И панацеи нет.

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