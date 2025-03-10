Хороших прогнозов нет, но есть надежда. 10 пунктов о том, как США предают Украину

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Несколько дней собирался обобщить свои мысли о происходящем отрезвлении в украино-американских отношениях, и вот, наконец-то, добрался до клавиатуры.

1. Нам стоит вспомнить, что Трамп избран американским народом на пост президента США. Не на пост президента всего мира или Украины, а именно на пост президента США. И его основная задача — выполнить те обещания, которые он дал американскому народу перед выборами, а не сделать хорошо Украине или всему миру. Именно из этой логики он исходит, и упрекать его за это по крайней мере глупо. Трамп избран большинством, его поддерживает большинство, нам стоит учесть распределение сил, чтобы не попасть в еще более неприятную ситуацию.

2. В Америке большая часть избирателей Трампа знать не знает, что такое Украина и где она находится. Для них нет разницы между Россией, Украиной или Руандой. Все это "где-то там", очень далеко и совершенно не интересно. И избирателю совершенно не хочется тратить на это далекое, неизвестное и малопонятное свои деньги.

3. Закончить войну — это тоже одно из предвыборных обещаний Трампа. Россию он вряд ли может запугать или нагнуть так, чтобы она бросилась выполнять его хотелки, а если и может, то это ОЧЕНЬ дорого стоит. А нас он нагнуть может. Причем в любую сторону, в любой момент и до нужного ему результата. Естественно, что он выбрал путь наименьших затрат и занялся слабым звеном. То, что наша армия мужественна и сильна, конечно, утешает. Но наша зависимость от технической, материальной и финансовой поддержки настолько велика, что поставить нас на колени не составляет особого труда. Достаточно прекратить поставки оружия, отключить связь и лишить разведданных, а дальше можно просто пить кофе и смотреть, как мы барахтаемся. Мир обязательно наступит, в связи со смертью одной из сторон. И если до войны план Келлога звучал: мы предъявим ультиматумы обеим воюющим сторонам, то сейчас ультимативные требования получает исключительно Украина — понятно, кого американцы выбрали своим ключом к миру и каким может быть этот мир.

4. Европа не способна заменить США ни в вопросах военной помощи, ни в вопросах разведданных — у нее просто нет ни складов, ни мощностей, ни возможности восстановить военную промышленность за полгода. А у нас нет времени ждать несколько лет, пока промышленность разгоняется.

Настоящая помощь от Европы придет еще не скоро... Фото: BBC

5. Совершает ли Америка предательство по отношению к Украине? По моему мнению, несомненно, совершает. Предать может только друг или союзник, враг не может предать по определению, на то он и враг. Неожиданно ли это предательство? Нет. Америка неоднократно оставляла своих союзников на произвол судьбы, как только возникали некие неудобные для США обстоятельства. То, что мы поверили обещаниями — наша проблема. В политике, как известно, нет ни друзей, ни врагов — есть только интересы. А интересы могут меняться. В конце концов, Америка обещала быть с нами до конца, но никогда не объясняла, что это будет за конец и когда он наступит. Формально, она обещание сдержит. А по факту, спросите у них, кто висел на лыжах вертолетов, вылетающих из Ханоя или цеплялся за шасси взлетающих "Джамбо" на полосе в Кабуле, им сильно помогли обещания?

6. Существует ли вариант того, что Америка, несмотря на внешнюю сторону дела, готовит для РФ еще одну отравленную приманку? И что после того, как администрация Трампа дотопчет нас, она возьмется за Россию? Да, существует. Мы не понимаем правил игры и не понимаем игру, которую ведет новая американская администрация, однако у меня лично складывается впечатление, что вся тяжесть принуждения к компромиссным решениям ляжет на наши плечи. Так Трампу проще, дешевле и быстрее — остальные аргументы погоды не делают.

7. Можем ли мы что-нибудь противопоставить давлению бывших друзей? Естественно, мы можем не подчиниться, но перед тем надо тщательно оценить последствия такого решения. Боюсь, что они могут оказаться куда хуже той задницы, куда нас приведет компромисс, к которому нас принудят. Без американского оружия, без разведданных и связи мы некоторое время продержимся. Короткое время продержимся, если говорить честно. А дальше нас ждут большие потери — и человеческие, и территориальные.

8. Американцев не интересуют наши эмоции, наша гордость и возможный ресентимент. Трамп ни плохой, ни хороший. Его нельзя оценивать с нашей точки зрения. Его могут оценить только американцы и только по результату. Мы можем оценивать своих, они — своих. Мы тридцать с лишним лет шли к сегодняшнему результату. То, что нашу судьбу, нашу политику решаем не мы, а за нас — это наша собственная вина. То, что за столом переговоров наше мнение не учитывается — это результат наших собственных ошибок, нашего выбора. Не стоит обращать внимание на договор о наших недрах, дай бог, чтобы эти недра у нас в результате были. На нашей крови сильный договаривается с кровожадным — стоит ли удивляться, что у добычи не спрашивают ее мнения? Не стоит. Стоит делать выводы, если есть чем и кому.

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"Мы очень близки к этому": Трамп сообщил о своих намерениях в восстановлении помощи Украине, — СМИ

9. У меня нет хороших прогнозов. Я не верю в долгосрочный мир, основанный на умиротворении агрессора. Сейчас у нас нет выбора, но если выводы из случившейся катастрофы (а 20% потерянной территории и утрата субъектности — это, несомненно, катастрофа!) не будут сделаны, то второго шанса получить передышку у нас не будет. За Первой Чеченской всегда приходит Вторая. Если кто-нибудь по наивности думает, что русские остановятся на промежуточном этапе, то рекомендую ознакомиться с историческими фактами. Они не остановятся, они все доедят. Европе стоит сделать соответствующие выводы — с дикарями не договариваются. Да и Штатам стоит сделать нужные выводы. Америка дважды использовала мировые войны для построения финансового благополучия и упрочения своего военного доминирования. Тогда океан помог, конечно. Но времена изменились и третий раз такая стратегия может и не прокатить. Власть доллара — это вопрос доверия. Когда закончится доверие, а то, что сегодня происходит, доверию не способствует, то мир найдет другой центр силы, другую резервную валюту, другого лидера. Мир легко меняет страну в "желтой майке", вспомните 30-е годы прошлого века. На мой взгляд, Трамп сегодня сокрушает старый порядок, основанный на международном авторитете и лидерстве США, уходит во внутренние американские проблемы и международную коммерцию, в которой ему все равно с кем и чем торговать. Мы можем критиковать этот подход, но реально нам нечего ему противопоставить. Ни нам, ни, что очевидно, Европе.

10. Повторюсь: ящик Пандоры уже открыт и несчастья разлетелись по миру. Но на дне ящика остается последнее — надежда. Надежда на то, что я ошибаюсь. Что многочисленные эксперты ошибаются. Что Трамп не просто законченный популист, а стратег. Что Маск не безумен, как Шляпник, а мудр и предусмотрителен. Что нынешняя американская власть — не стадо, слепо несущееся в репутационную пропасть за своим вожаком, а люди, имеющие четкие планы на будущее. Что радует, так это то, что мы сможем все узнать в самое ближайшее время. Жаль, что повлиять не сможем, но это уже другая, давно всем известная история…

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