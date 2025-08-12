Шашлыков в Крыму не будет: почему придется признать потерю Юга Украины и исходить из реалий фронта

Related video

Когда я говорю о тяжелых решениях, которые нам предстоят, я не имею в виду сдачу Славянска и Краматорска с Константиновкой. Ни разу)

Я говорю о том, что нам придется смириться с тем, что Юг для нас потерян, что Крым доя нас потерян и этот вопрос нам сейчас не решить.

Никак.

Его придется отложить на потом. А на потом — это очень неопределенная штука.

Мы официально не признаем потерю территории, но есть факт.

И факт этот заключается в том, что в 21-м веке страна, входившая в разряд цивилизованных, напала на соседнюю по вымышленным причинам, разрушила все, до чего дотянулась, оккупировала все, что могла, убила тех, кто сопротивлялся и попался под руку, а теперь хочет положить украденное в карман и требует, чтобы мир признал ее право на обман, убийство и ворованное имущество.

Вот просто так, на голубом глазу.

Мы обманули, украли и убили — что не так? Что вам не понравилось? Это? Ну, так ждите, мы идем к вам!

Я, честно говоря, не понимаю, как мир это может проглотить, даже запивая случившееся дешевой российской нефтью, но похоже, что у мира ограниченные возможности. Он не может вора застрелить, не может отрубить ему руки и даже посадить за содеянное не в силах. Мир разучился защищать провозглашенные ценности. Мир слаб, потому что уже не способен карать за нарушение правил. А правила основаны или на взаимном уважении, или на страхе наказания за нарушение правил. В противном случае, о правила вытрут ноги, это в лучшем случае. В худшем — вытрут то, что вытирают сейчас русские.

В общем, дорогие соотечественники, я вас разочарую. Шашлыков в Крыму не будет. Нам придется исходить из реалий на поле боя. Что удержим, то наше. Что не удержим…

Справедливости нет. Правил нет. Кто победил, тот и добро.

Собственно говоря, я вообще не понял, при чем тут Славянск, Краматорск и Костантиновка? Кто их отдавать собирается? У нас есть Конституция, читайте ее по вечерам.

А вот как вернуть украденное, предстоит подумать тем, кто идет за нами.

Нам предстоит восстановить разрушенное.

Как-то так.

