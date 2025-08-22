Днепр, Мариуполь — и везде: мифы о "военных целях" РФ и реальные удары по мирным объектам

Related video

По поводу того, что русские бьют только по военным целям.

Можете приехать в Днепр и проехаться по местам "боевой русской славы". Есть, конечно, попадания по военным объектам (помню я, как зимой "поразили" военную часть прямо в центре города. Правда, ее лет 30 как ликвидировали, но… была она там в 90-х), по заводам, по ТЭС, но 80% поражений — это гражданская инфраструктура и гражданские объекты. По зданию СБУ эти криворукие долбо…бы стреляли то ли три, то ли 4 раза. Наконец-то попали по краешку СБУ и по жилому комплексу рядом. Рассказали, что убили сотню генералов НАТО, тысячу польских и английских наемников, но здание стояло пустым и закрытым с первых дней войны, и все в Днепре об этом знали. И сейчас оно стоит, как стояло.

Х-22 прилетела в жилой дом и убила всех, кто там был. Целились 60-тилетней ракетой в теплостанцию (тоже не военный объект, как понимаете), а попали по некомбатантам.

Могу продолжать дальше, но предлагаю просто вспомнить удар россиян по драмтеатру в Мариуполе. Там, где на асфальте была надпись ДЕТИ. Помните?

Нужны еще пояснения? Или хватит?

Русские с удовольствием ввергнут Украину в коллапс. Если будут иметь такую возможность.

Если бы им удалось выбить нашу ПВО в первые дни (а они аж слюной брызгали, рассказывали, что уничтожили и авиацию, и ПВО), то Мариупольский драмтеатр был бы везде, куда они смогли бы долететь.

Они бы с удовольствием сравняли бы Харьков с землей, но их "петухи" не могут подлететь близко — собьют. Та же история с Сумами.

Поэтому они били по Харькову переделанными зенитными С300. Поэтому в Николаеве живого места нет от прилетов. Били кассетами. Чтобы убить побольше.

Но и тут отогнали нечисть подальше. Больше не могут убивать, жалеют страшно.

Русские не рациональны — в этой войне нет никакого смысла, логики или понятной цели. Но они жестоки и умеют убивать лучше, чем строить. Любить они не умеют, разве только своего вождя любят, да и то до времени. Потом идолы падут, симпатии изменятся, любовь не вечна. А вот нести разрушения куда приятнее — и они разрушают.

Разве не понятно, что Донбасс не восстановить? Донбасс русские так защитили, что уничтожили напрочь. Там больше нет шахт, практически нет ни машиностроения, ни металлургии. Энергетики тоже больше нет. Города разрушены. Водоснабжение разрушено.

Я не знаю, что там Украина бомбила в Донецке 8 лет, но даже сейчас разруха там не в результате наших обстрелов, а в результате прихода долгожданного русского мира.

Если бы они могли, то все бы пылало до Ужгорода. Просто они так не могут. Что могут — они и делают.

Это не коллапс, не дай бог. Но если у них появится возможность сделать из Харькова Сараево, то они и это сделают без колебаний. Из любви к искусству. И из мести за частушку, описавшую суть их фюрерка.

Не питайте иллюзий. Нет никакого тонкого расчета, тысячелетнего плана — есть бешеная собака с ФСБшной псарни и искусанный этой собакой злобный народец.

