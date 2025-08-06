5000 дронов на головы украинцев: почему воздушное перемирие от Путина — это ловушка
Журналист Денис Попович предостерегает от радости по поводу воздушного перемирия, на которое намекнул Путин. Он предлагает подумать — а что будет после того, как перемирие окончится и у России окажется 5 тысяч дронов, накопленных за это время?
Блумберг нам сообщает, что на встрече Путина и Стива Уиткоффа может быть предложено взаимное воздушное перемирие.
То есть, стороны на какое-то время отказываются от нанесения воздушных ударов. При этом война будет продолжаться, поскольку Путин считает, что "цели СВО должны быть достигнуты".
Если коротко, то я против такого перемирия!
Кто-то, наверное, скажет — ты что, ид..от? Тебе, может быть, нравятся человеческие жертвы, разрушенные дома, ночные налеты, сотни дронов и ракет по твоему городу? Ты к чему призываешь?Важно
Нет, друзья, мне это пи…дец как не нравится! Мне это в печенках, прямо скажем, сидит! Но любое перемирие имеет свойство заканчиваться. А поскольку никто в Москве не собирается останавливать войну, то через месяц такого затишья у противника будет 5000 дронов. И когда в один не очень прекрасный день это все полетит нам на головы, то жертв, смертей и разрушений может быть намного больше, чем сейчас.
А так, по крайней мере, мы сносим им логистику, выбиваем НПЗ и заставляем "дорогих россиян" проводить отпуск в аэропортах.
à la guerre comme à la guerre. Я со всеми тут в одной лодке, и я против такой путинской подачки.
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