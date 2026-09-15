Зенитки для защиты поездов: как можно бороться с террором РФ на железных дорогах Украины

Если враг начнет систематически обстреливать поезда, может случиться так, что придётся вернуться к старым методам защиты. А именно — прицеплять платформы с зенитными пушками перед локомотивом и, желательно, за последним вагоном. На первых этапах 57-мм вполне хватит.

Может быть, вы думаете, что я — большой сторонник ЗРК и зенитной артиллерии?

Вы не ошиблись!

Реактивный дрон летит со скоростью 500–600 км в час. Это, как и раньше, скорость самолетов Второй мировой войны. Их сбивали зенитными пушками. ЗРК тогда не было. На высотах 10–12 километров. Никто не объясняет, почему это нельзя использовать сейчас и почему это направление игнорируется, хотя потребность в этом существует уже много лет.

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В дальнейшем скорости будут расти, а эффективность артиллерии — снижаться, и понадобится ЗРК, способный сбивать реактивные дроны, развивающие скорость крылатой ракеты.

Только этот ЗРК должен быть оснащен ракетой, которая должна быть массовой и дешевой, как и сам дрон. А также запускаться не только с наземных, но и с воздушных платформ. Создать такую ракету и такой ЗРК — это уже отдельная история. Я просто описываю модель.

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Эффективность управляемых человеком дронов-перехватчиков ограничивается скоростью воздушных целей, которые эти дроны должны перехватывать. А скорость реактивных дронов будет только расти. Человеческая реакция имеет свои ограничения.

Оператор перехватчика должен стать киборгом с имплантатами, вживленными в мозг и глаза, которые ускоряли бы реакцию настолько, чтобы он мог управлять руками перехватчиком, сбивающим объект на скорости около 1000 км/ч. Кто не верит, попробуйте управлять автомобилем на скорости свыше 200 км/ч. Сразу почувствуете особенности.

А этот объект ещё может маневрировать и уклоняться от перехватчика. Чтобы он не успел уклониться, перехватчик должен значительно превосходить дрон по скорости и охватывать взрывом максимально большой участок воздушного пространства. А тогда это уже будет зенитная ракета с инфракрасной головкой наведения на конечной части полета и боевой частью с дистанционным подрывом. И запускать ее нужно будет с наземной пусковой установки. А в этой пусковой установке будет находиться персонал, который будет получать информацию с РЛС и пункта боевого управления. Все как в старые добрые времена…

Только все это будет противодроновый ЗРК уже нового поколения. Реактивный дрон-перехватчик = зенитная ракета. Вот и вся арифметика.

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