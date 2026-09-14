Российский дрон возле польской границы: Джонсон и советник Мерца едва не попали под удар

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и другие европейские политики едва не попали под российскую атаку во время поездки на поезде из Украины в Польшу. Российский беспилотник атаковал локомотив пассажирского поезда на Волыни примерно в двух километрах от польской границы.

Об этом сообщило издание "Der Spiegel".

По данным издания, в ночь на воскресенье, 13 сентября, в поезде находился Гюнтер Сауттер, советник канцлера Германии Фридриха Мерца по вопросам внешней политики и безопасности.

Частный чартерный поезд из Киева в Польшу остановился около пяти утра. Из-за ударов дронов в приграничном районе часть пассажиров была эвакуирована.

На этом же участке железной дороги беспилотник атаковал поезд, следовавший по маршруту Киев — Варшава. По данным оператора, дрон попал в локомотив, но никто не пострадал.

В поезде также находились советники по вопросам безопасности других европейских правительств, депутаты Бундестага, дипломаты и ученые. После конференции YES в Киеве этим специальным поездом в Польшу также ехал Борис Джонсон.

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После объявления тревоги пассажиров разбудили для эвакуации. Впоследствии объявили отбой, поскольку новых дронов поблизости не обнаружили.

Российская атака также привела к повышению боеготовности на польской стороне границы. В приграничном районе зазвучали сирены, а польские военно-воздушные силы подняли в небо истребители из-за опасений, что дроны могут вторгнуться в воздушное пространство Польши.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал нападение на контрольно-пропускной пункт Ягодин "террором Путина", который непосредственно приближается к границам ЕС и НАТО.

Напомним, 12 сентября российские войска нанесли удары по объектам железнодорожной инфраструктуры в Киевской и Волынской областях. Попадания были зафиксированы в Фастове и Луцке.

Кроме того, в "Укрзализныце" подтвердили, что российский беспилотник атаковал поезд на Волыни.