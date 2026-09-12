РФ ударила по пассажирскому поезду в Луцке: что известно об атаке (видео)

В субботу, 12 сентября, Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по железной дороге в Киевской и Волынской областях Украины.

Попадания по железнодорожной инфраструктуре зафиксированы в Луцке и в городе Фастов Киевской области. Об этом сообщили в "Укрзалізниці".

Поскольку мониторинговая группа "Укрзалізниці" своевременно обнаружила угрозу, пассажиры были эвакуированы, и в результате ударов никто не пострадал. В настоящее время РФ продолжает атаковать Украину "Шахедами". В "Укрзалізниці" предупредили о возможных изменениях расписания движения поездов.

Последствия удара по железной дороге в Луцке

Атаку также прокомментировал офицер Сил обороны Украины и руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко. По его словам, атака на железную дорогу является попыткой РФ отвлечь внимание от проблем, вызванных ударами Сил обороны Украины и нанесенными ущербом ВПК и экономике противника.

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"Редкие выпады, но нужно трезво понимать их психологию. С военной точки зрения все это — ерунда. Но с точки зрения террора, с целью создания образа перед российскими выборами для интеллектуальных инвалидов, которыми в большинстве своем являются россияне, — это цель", — написал Коваленко.

Напомним, в ночь на субботу, 12 сентября, россияне атаковали украинские города баллистическими, крылатыми и управляемыми авиационными ракетами, а также БПЛА различных типов.

Фокус также сообщал, что в РФ заявили о готовности нанести удар по Украине баллистической ракетой "Орешник".