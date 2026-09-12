РФ ударила по пасажирському поїзду в Луцьку: що відомо про атаку (відео)

В суботу, 12 вересня, Збройні сили Російської Федерації атакували залізницю у Київській та Волинській областях України.

Влучання по залізничній інфраструктурі зафіксовано у Луцьку та у місті Фастів Київської області. Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Оскільки моніторингова група "Укрзалізниці" вчасно виявила загрозу, пасажири були евакуйовані, тож внаслідок ударів ніхто не постраждав. Наразі РФ продовжує атакувати Україну "Шахедами". В "Укразалізниці" попередили про можливі зміни графіків руху потягів.

Наслідки удару по залізниці у Луцьку

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Атаку також прокоментував офіцер Сил оборони України та керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко. За його словами, атака по залізниці є спробою РФ перекрити проблеми, спричинені ударами Сил оборони України та ВПК та економіці ворога.

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"Рідкісні вилупки, але потрібно тверезо розуміти їх психологію. З воєнної точки зору все це — дурня. Але з точки зору терору в створення картинки перед російськими виборами для інтелектуальних інвалідів, якими в більшості є росіяни — це мета" — написав Коваленко.

Нагадаємо, у ніч на суботу 12 вересня росіяни атакували українські міста балістичними, крилатими та керованими авіаційними ракетами, а також БПЛА різних типів.

Фокус також повідомляв, що в РФ заявили про готовність вдарити по Україні балістичною ракетою "Орешник".