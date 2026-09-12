Горіли ЖК і готель, постраждали діти: які наслідки ракетно-дронової атаки РФ на Україну (фото)

У ніч на суботу 12 вересня росіяни атакували українські міста балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, крилатими ракетами "Калібр", керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 129 БпЛА різних типів. Основний напрямок удару припав на Одещину.

За попередніми даними, було збито або подавлено 110 ворожих цілей. Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема, 6 "Калібрів", випущених з акваторії Чорного моря, 2 керовані авіаційні ракети, баражуючий боєприпас S8000 "Бандероль" та 101 БпЛА.

Знищені цілі Фото: Командування повітряних сил ЗСУ

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 20 локаціях, а також падіння збитих уламків на 4 локаціях.

Одеська область

Внаслідок удару по багатоповерховому житловому будинку в Одесі постраждало щонайменше 17 осіб, серед них п'ятимісячна дитина, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

Вогонь у багатоповерхівці Фото: ДСНС

Місцеві телеграм-канали уточнюють, що постраждав елітний житловий комплекс "44 перлина".

Видео дня

Палаючий ЖК в Одесі Фото: з відкритих джерел Палаючий ЖК в Одесі Фото: з відкритих джерел

У Чорноморську був атакований готель "Моряк".

Готель у Чорноморську після атаки Фото: соцмережi

У ДСНС повідомили, що в Одесі у 25-поверховому житловому будинку горіли квартири з 21-го по 23-й поверх. Надзвичайники врятували 7 осіб, зокрема 2 дітей, частина з яких була заблокована в ліфті.

Двір будинку Фото: ДСНС

У Чорноморську знищено житловий будинок, ще 3 пошкоджено, зазнала ушкоджень газова труба з подальшим загорянням будинку. Постраждали 5 осіб, з них 4 дитини.

Також пошкоджено будівлю готелю з реабілітаційним центром і припарковані поруч автомобілі. Рятувальники врятували людей, які не могли пересуватися самостійно. За попередніми даними, в місті постраждали 6 осіб, з них 5 дітей.

Дніпропетровська область

ЗС РФ завдали удару по промисловому підприємству у Кривому Розі, повідомив глава ОВА Олександр Ганжа.

Внаслідок атаки загинула людина, ще троє постраждали. До лікарні у важкому стані доправили 54-річного чоловіка.

Також пошкоджене підприємство у Дніпрі. Уранці ворог повторно атакував виробництво, поінформував посадовець.

Запорізька область

Минулої доби ЗС РФ спрямували по Запоріжжю 5 ракет та випустили по населеним пунктам регіону 750 БПЛА різної модифікації, повідомив глава ОВА Іван Федоров.

Наслідки атаки Фото: Запорізька ОВА

Після удару безпілотниками по приватному сектору обласного центру загинули 64-річна жінки та 37-річний чоловік, поранень дістала 59-річна жінка.

Нагадаємо, вранці 12 вересня ЗС РФ здійснили масований обстріл Одеської області з використанням крилатих і балістичних ракет, а також за допомогою баражуючих "Бандеролей" і реактивних БПЛА.

Також Фокус писав, що росіяни атакували Дніпро та Запоріжжя дронами.