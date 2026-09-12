РФ атакувала Дніпро та Запоріжжя: є руйнування та постраждалі, виникли пожежі (фото)

Вночі 12 вересня ЗС РФ здійснили атаки на Дніпро та Запоріжжя з використанням дронів. Наразі відомо про двох загиблих і одну постраждалу в Запоріжжі, а також про пожежу на підприємстві в Дніпрі.

Наразі в Запоріжжі стало відомо про двох загиблих людей, а в Дніпрі рятувальники ліквідовують займання. Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворожі безпілотники атакували приватний сектор обласного центру. Загинули 64-річна жінки та 37-річний чоловік. Поранень дістала 59-річна жінка. начальник Запорізької ОВА Іван Федоров

Начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що внаслідок атаки дронів на Дніпро сталося займання на одному з підприємств. Наразі інформації про постраждалих не надходило.

"Ворог атакував Дніпро. Спалахнула пожежа на промисловому підприємстві. Попередньо, минулося без постраждалих", — йдеться в тексті.

Раніше Фокус повідомляв про те, як у Києві реактивний дрон влучив у бізнес-центр. Вказано, що влучання сталось на рівні 4 поверху: почалась пожежа, є руйнування.

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Згодом стало відомо, що РФ повторно вдарила по 5-поверхівці в Києві. Ідеться про офісний центр, по якому стався приліт вдень: ідеться про можливість повторного удару по офісу "Київстару".