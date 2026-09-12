РФ нанесла удары по Днепру и Запорожью: есть разрушения и пострадавшие, возникли пожары (фото)

Ночью 12 сентября ВС РФ нанесли удары по Днепру и Запорожью с использованием дронов. На данный момент известно о двух погибших и одной пострадавшей в Запорожье, а также о пожаре на предприятии в Днепре.

На данный момент в Запорожье стало известно о двух погибших, а в Днепре спасатели ликвидируют возгорание. Об этом сообщает начальник Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.

Вражеские беспилотники атаковали жилой район областного центра. Погибли 64-летняя женщина и 37-летний мужчина. Ранения получила 59-летняя женщина. глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров

Глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа сообщил, что в результате атаки дронов на Днепр произошло возгорание на одном из предприятий. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

"Враг атаковал Днепр. На промышленном предприятии вспыхнул пожар. По предварительным данным, пострадавших нет", — говорится в тексте.

Ранее Фокус сообщал о том, как в Киеве реактивный дрон попал в бизнес-центр. Указано, что попадание произошло на уровне 4-го этажа: начался пожар, имеются разрушения.

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Впоследствии стало известно, что РФ вновь нанесла удар по пятиэтажному зданию в Киеве. Речь идет об офисном центре, по которому был нанесен удар днем: речь идет о возможном повторном ударе по офису "Киевстара".